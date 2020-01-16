Чиновники налоговой помогали ежемесячно выводить в "тень" 500 млн гривен, - СБУ (обновлено)
Чиновники налоговой помогали ежемесячно выводить в "тень" 500 млн гривен, - СБУ (обновлено)
В сеть слили запись прослушки Гончарука (обновлено)
В сеть слили запись прослушки Гончарука (обновлено)
Сергей Сивохо и старые-новые песни о мире
Сергей Сивохо и старые-новые песни о мире
В "Слуге народа" считают обнародование записей провокацией группы Коломойского против Гончарука
В "Слуге народа" считают обнародование записей провокацией группы Коломойского против Гончарука
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Гончарук записал видеообращение к "тем, кто борется против нас"
Гончарук записал видеообращение к "тем, кто борется против нас"
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Появилось видео, на котором видно попадание двух ракет в самолет МАУ
Появилось видео, на котором видно попадание двух ракет в самолет МАУ
В Кабмине опровергли слухи об отставке Гончарука
В Кабмине опровергли слухи об отставке Гончарука
ГлавнаяПолитика

Зеленский намерен провести в Давосе заседание Национального инвестсовета, - источник

Ожидается, что визит Зеленского в Давос состоится 22 января.

Зеленский намерен провести в Давосе заседание Национального инвестсовета, - источник
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести на экономическом форуме в Давосе заседание Национального инвестиционного совета. Об этом сообщил источник в Офисе президента агентству "Укринформ". 

"Президент посетит Давос и там запланировано заседание Национального инвестиционного совета", - сообщили в ОП.

Ожидается, что визит состоится 22 января.

Закрытое заседание Национального инвестиционного совета Украины, во главе с Зеленским должно состоятся в Украинском доме в Давосе. 

Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе 21-24 января. Украинский дом в Давосе, по данным организаторов, будет работать с 20 по 24 января.

Национальный инвестиционный совет Украины - консультативно-совещательный орган при президенте Украины. В состав инвестсовета сейчас входят премьер-министр Алексей Гончарук, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, другие представители украинской власти, а также топ-менеджеры ряда крупных международных компаний.

Напомним, ожидается, что в этом году на форум приедет президент США Дональд Трамп, который в прошлом году отказался от участия в этом мероприятии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также