Зеленский намерен провести в Давосе заседание Национального инвестсовета, - источник

Ожидается, что визит Зеленского в Давос состоится 22 января.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести на экономическом форуме в Давосе заседание Национального инвестиционного совета. Об этом сообщил источник в Офисе президента агентству "Укринформ".

"Президент посетит Давос и там запланировано заседание Национального инвестиционного совета", - сообщили в ОП.

Ожидается, что визит состоится 22 января.

Закрытое заседание Национального инвестиционного совета Украины, во главе с Зеленским должно состоятся в Украинском доме в Давосе.

Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе 21-24 января. Украинский дом в Давосе, по данным организаторов, будет работать с 20 по 24 января.

Национальный инвестиционный совет Украины - консультативно-совещательный орган при президенте Украины. В состав инвестсовета сейчас входят премьер-министр Алексей Гончарук, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, другие представители украинской власти, а также топ-менеджеры ряда крупных международных компаний.

Напомним, ожидается, что в этом году на форум приедет президент США Дональд Трамп, который в прошлом году отказался от участия в этом мероприятии.