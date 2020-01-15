В сеть слили запись прослушки Гончарука

Премьер заявил, что у Зеленского примитивное понимание экономических процессов, и признал себя полным профаном в экономике.

В Сети опубликовали запись совещания у премьер-министра Алексея Гончарука, на которой звучат голоса, похожие на премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой. и замглавы НБУ Екатерины Рожковой.

Аудиозапись размещена в Youtube-канале, созданном 15 января.

"История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому", - говорится в подписи к ролику.

На одном из заседаний Кабмина в конце прошлого года (озвучивается дата - 16 декабря), где присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава Минфина Оксана Маркарова, глава НБУ Яков Смолий и его зам Екатерина Рожкова, а также замглавы ОП Юлия Ковалив, якобы вырабатывали объяснение для президента о причинах укрепления курса гривны.

Участники совещания говорят на русском языке. Голос, похожий на голос Гончарука, просит помочь ему объяснить президенту на запланированном совещании по экономической политике, что происходит с курсом, за счет чего он укрепляется, и есть ли в бюджете дыра в 50 миллионов.

"Ну и начинает мне говорить: Леша, я приезжаю в обменник. Что ж это такое? Ребята, вопрос ожидаемый. Они говорят: у нас не легко. Более того, на среду президент просить совещание по экономической политике. Объясните мне: если мы курс укрепляем... Хорошо. Объясните мне за счет чего. Ответ на вопрос у него говорит: "Все бараны". Лучшая комиссия в городе как-то там. Сидят, работают и значит, есть там понимание, что все хорошо. Может комиссия собраться. Она очень благоприятна. Он говорит: "Леша, перестань мне морочить голову". Можете мне нормально объяснить: у нас дыра в бюджете 50 миллиардов? И как. Будет у нас еще 100 миллиардов дыра в бюджете", - рассказывает голос, приписываемый Гончаруку.

"У Зеленского очень примитивное, в смысле простое понимание экономических процессов. Он понимает: есть платежный баланс, он сильно изменяется, а гривна сильно укрепилась. Аномально. Он ищет ответ на этот вопрос", - говорит якобы Гончарук.

Также он подчеркивает, что президенту нужно показать, что ресурсы стали дешевле, признавая, что сам является полным профаном в экономике.