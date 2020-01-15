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Суд оштрафовал Малюську на 38 тыс. гривен за невыполнение решения суда

Суд принял решение отменить результаты конкурса на должность госэксперта.

Суд оштрафовал Малюську на 38 тыс. гривен за невыполнение решения суда
Фото: Макс Требухов

Окружной административный суд Киева оштрафовал министра юстиции Дениса Малюську на 38 420 гривен за невыполнение решения суда. Об этом сказано в материалах суда.

Истец обратился в суд с иском, в котором просил Министерство юстиции отменить результаты конкурса на должность государственного эксперта экспертной группы по правовой осведомленности директора по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Минюста, а также просил обязать министерство определить его одним из победителей конкурса на занятие соответствующей должности.

Суд принял решение отменить результаты конкурса на должность госэксперта и обязать Минюст пересмотреть их без учета разделения на группы по общему рейтингу и принять соответствующее решение.

Также были взысканы в пользу истца понесенные им расходы по уплате судебного сбора в размере 704 гривны за счет бюджетных ассигнований Минюста. Суд также обязал Минюст подать в суд отчет о выполнении решения в срок до 19 ноября 2019 года.

По результатам рассмотрения отчета суд пришел к выводу, что решение Окружного административного суда не было выполнено. Суд установил новый срок для его исполнения - до 12 декабря 2019 года, но решение осталось невыполненным.

Таким образом, суд наложил на Малюську штраф размером в 38 420 гривен за невыполнение решения суда, при этом половину штрафа (19 210 гривен) нужно будет взыскать в пользу истца, вторую половину - в пользу госбюджета. Также был установлен новый срок для представления отчета о выполнении решения Окружного админсуда - до 6 февраля 2020 года.

Напомним, в декабре Денис Малюська задекларировал 1,056 млн гривен пенсии, перечисленной ему Международным банком реконструкции и развития (США). 

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Источник: "Украинские новости"
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