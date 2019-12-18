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Малюська задекларировал 1 млн гривен перечисленной из США пенсии

Глава Минюста считает себя обеспеченным человеком.

Малюська задекларировал 1 млн гривен перечисленной из США пенсии
Фото: Макс Требухов

Министр юстиции Денис Малюська задекларировал 1,056 млн гривен пенсии, перечисленной ему Международным банком реконструкции и развития (США).

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Существенные изменения в имущественном состоянии задекларированы Малюськой 16 декабря, пенсию он получил 9 декабря.

Напомним, 12 декабря СМИ сообщили, что Малюська заявил, что уволится, если ему не повысят зарплату "хотя бы до 80 тыс. гривен".

Позже в СМИ начали появляться сообщения о том, что глава Минюста подал в отставку. После этого Малюська опубликовал в фейсбуке фото своего стола, на котором лежат его ботинки и заявил, что "держит интригу". Однако позже в комментарии LB.ua он опроверг эту информацию.

В эфире одного из украинских телеканалов он назвал себя достаточно обеспеченным человеком и заявил, что нынешняя зарплата его "более или менее устраивает".

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Источник: "Українські новини"
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