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​Малюська: я недавно получил более 1 млн гривен пенсии в США, мне на год хватит

Глава Минюста считает, что может прожить и без зарплаты министра.

​Малюська: я недавно получил более 1 млн гривен пенсии в США, мне на год хватит
Денис Малюська
Фото: Макс Требухов

Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал слухи о своей отставке и заявил, что нынешняя зарплата его "более или менее устраивает".

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я достаточно обеспеченный человек. Кроме того, неделю назад мне перечислили мою пенсию из США, которая накопилась в связи с моей предыдущей работой. Это больше 1 млн гривен, которых мне хватит надолго. Поэтому вопрос заработной платы лично для меня снят", - заявил министр.

Малюська также сообщил, что не собирается уходить с должности.

"Не дождутся. Не пишу я заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство государства... Здесь не буду сдерживать себя. Пока не просило, поэтому планов нет", - сказал он.

Он также добавил, что вопрос заработной платы "не настолько критичен, как распространили в медиа".

"Для министров это менее важно, чем для какого-то низового персонала, для меня также. Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до этого времени, то в принципе, прожить можно спокойно и без заработной платы...", - сказал Малюська, отвечая на вопрос, какую зарплату он считает приемлемой для украинского министра.

Напомним, 12 декабря издание "Украинская правда" сообщило, что Малюська заявил, что уволится, если ему не повысят зарплату "хотя бы до 80 тыс. гривен".

Позже в СМИ начали появляться сообщения о том, что глава Минюста подал в отставку. После этого Малюська опубликовал в фейсбуке фото своего стола, на котором лежат его ботинки и заявил, что "держит интригу". Однако позже в комментарии LB.ua он опроверг эту информацию.

Отметим, что в августе олигарх Игорь Коломойский заявил, что женщинам - депутаткам достаточно зарплаты в размере 30 тыс. гривен в месяц, а мужчинам, по его мнению, нужно зарабатывать минимум 5 тыс. долларов.

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