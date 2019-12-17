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В Баку прошла официальная церемония встречи Зеленского и Алиева

По итогам президенты сделают заявления для СМИ.

В Баку прошла официальная церемония встречи Зеленского и Алиева
Владимир Зеленский и Ильхам Алиев
Фото: president.gov.ua

В Баку началась встреча президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджане с официальным визитом, с президентом страны Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщается на сайте президента.

Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджанской Республики - главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.

Фото: president.gov.ua

После окончания встречи состоятся переговоры делегаций под председательством Зеленского и Алиева. Также будут подписаны двусторонние документы.

Фото: president.gov.ua

По итогам встречи президенты сделают заявления для СМИ.

Напомним, в понедельник вечером Зеленский начал официальный визит в Азербайджанскую Республику. О поездке президента в Азербайджан стало известно еще 28 ноября. Подробнее о перспективах визита читайте в материале LB.ua "Киев теряет деньги, а Баку создаёт глобальный транзитный хаб".

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко летал в Азербайджан с официальным визитом в июле 2016 год.

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