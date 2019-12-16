Риффмастер из СИЗО поблагодарил мать Шеремета "за то, что она не хочет, чтобы страдали невиновные люди"

Арестованный 14 декабря главный подозреваемый в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко (Риффмастер) передал из СИЗО письмо, в котором поблагодарил всех за поддержку и опроверг свою причастность к убийству журналиста.

Фотокопию письма опубликовала в фейсбуке директор группы Riffmaster Полина Иванова.

Также Андрей Антоненко, которого следствие считает организатором убийства Шеремета, передал матери белорусского журналиста слова благодарности за ее позицию.

"Я благодарю мать Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невинные люди", - написал он.

Фото: .facebook.com/Поліна Іванова

Антоненко заявил, что не виновен в убийстве Шеремета.

"Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виноват, что бы ни говорили люди сверху. Это все ложь! Полная. И с первой буквы", - добавил Антоненко.

Ранее журналисты Слідство.Інфо обнародовали расследование, в котором говорится, что выводы специалистов, проводивших экспертизу в деле Шеремета, противоречат друг другу.

12 декабря были задержаны музыкант Андрей Антоненко (Риффмастер), волонтер и детский врач Юлия Кузьменко и контрактница Яна Дугарь - всех их подозревают в убийстве Шеремета, которое произошло в 2016 году. По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства.

13 декабря Дугарь избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. Юлию Кузьменко суд постановил взять под стражу на тот же срок.