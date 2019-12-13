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Суд отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Яну Дугарь (обновлено)

Военную медсестру отправили в Новомосковск.

Фото: LB.ua

В Печерском районном суде Киева избрали меру пресечения первой подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета - военнослужащей Яне Дугарь.

Об этом передает корреспондент LB.ua из зала суда.

Дело слушал судья Сергей Вовк. Прокуроры ходатайствовали о проведении заседания в закрытом режиме, но суд отказал. 

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

В зал для поддержки Дугарь пришли народный депутат Яна Зинкевич и бывший народный депутат Оксана Корчинская.

Прокурор зачитал текст подозрения, ранее обнародованный адвокатом другой подозреваемой Юлии Кузьменко, после чего попросил для Дугарь круглосуточный домашний арест. Он сослался в том числе на то, что не удалось изъять все вещи и документы в рамках этого расследования, а потому есть риск, что их могут уничтожить.

Адвокаты Дугарь в свою очередь заявили, что в период, когда был убит Шеремет, их подзащитная была на территории закрытого военного госпиталя в Покровске, о чем свидетельствуют отметки в военном билете.

Оксана Корчинская демонстрирует документы, подтверждающие алиби Дугарь
Фото: LB.ua
Оксана Корчинская демонстрирует документы, подтверждающие алиби Дугарь

Кроме того, они указали на огрехи в экспертизах, на которые сослалось следствие. "Сравнивали видео за 15 и 18 июля 2016 года, другая видеозапись была 11 июля 2019 года - и эти лица сравнивают", - рассказал один из адвокатов. По его словам, Дугарь не было в Украине 11 июля этого года.

В связи с этим защита попросила полностью отказать в мере обеспечения. Готовность поручиться за Дугарь высказали несколько народных депутатов, в том числе Яна Зинкевич, Михаил Бондарь и Николай Величкович.

После этого суд отправился в совещательную комнату для принятия решения.

Около 14:45 судья Вовк вернулся в зал заседаний и объявил, что ходатайство прокуратуры удовлетворено. Яна Дугарь будет находиться под круглосуточным домашним арестом по месту регистрации в Новомосковске до 8 февраля 2020 года.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Оксана Корчинская, Николай Величкович пришли в суд поддержать Яну Дугарь
Фото: LB.ua
Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Оксана Корчинская, Николай Величкович пришли в суд поддержать Яну Дугарь

Корчинская показывает военный билет и характеристику Дугарь
Фото: Lb.ua
Корчинская показывает военный билет и характеристику Дугарь

Фото: Lb.ua

Напомним, организатором убийства Павла Шеремета следствие считает Андрея Антоненко (Риффмастер), увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности". По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям.

К своему замыслу он привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

За несколько дней до преступления одна из подозреваемых - Яна Дугарь - якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года Кузьменко в присутствии Антоненко прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

Утром того же дня она дождалась, когда Шеремет сядет в машину, подъедет к перекрестку, и привела взрывное устройство в действие. В результате взрыва журналист получил тяжелейшие травмы и скончался.

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