Апелляционный суд подтвердил штраф для Сытника за отдых в Ровенской области

Апелляционный суд Ровенской области оставил в силе постановление суда первой инстанции, который в начале сентября признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

Об этом сообщил его адвокат Владислав Кича.

"Апелляционный суд оставил в силе, то есть без изменений, решение Сарненского суда", - цитирует адвоката агентство "Украинские новости".

Он добавил, что Сытник выполнит решение суда и заплатит штраф.

Административное правонарушение не является основанием для увольнения директора НАБУ.

Напомним, главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ровенской области пять раз.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что "за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными".

Сытник заявлял, что не признает вину в административном нарушении.

Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. Указанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1 700 - 3 400 гривен).