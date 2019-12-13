Зеленский подал законопроект, упрощающий получение украинского гражданства некоторым иностранцам

Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", который предусматривает упрощенное получение гражданства некоторым категориям иностранцев.

Об этом сообщает пресс-центр главы государства.

Законопроект предусматривает освобождение определенных категорий лиц от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины с условием принятия ими присяги гражданина Украины.

Документ также предлагает освобождать от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины лиц, которые проходят (проходили) военную службу по контракту ВСУ, помогали в обеспечении национальной безопасности и обороны, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Также предусмотрено освобождение от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство лиц, которые являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и потерпели в своей стране преследования с условием предоставления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Кроме того, проект предлагает расширить круг лиц, у которых есть основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению; сократить перечень независимых от человека причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для потери гражданства Украины; уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства и т.д..

Законопроект также предлагает внести изменения в ряд законов Украины, предусмотрев предоставление декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, которые претендуют на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, службу в правоохранительных органах и т.д..

Напомним, 13 августа Зеленский подписал соответствующий этому законопроекту указ об упрощенном порядке получения украинского гражданства россиянами, которые на родине подверглись преследованиям по политическим убеждениям.

Указ также упрощает получение гражданство иностранцами, которые принимали участие в антитеррористической операции или операции объединенных сил на Донбассе.

Кабмину было поручено разработать и внести на рассмотрение парламент законопроект, соответствующий этому указу.

Эти действия стали ответным жестом Зеленского на подписанный президентом РФ Путиным указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

1 мая Путин также издал указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, живших в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года, а 17 июля расширил упрощенную выдачу российских паспортов на весь Донбасс.