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Зеленский заявил, что за возвращение Крыма готов 100 раз пожать руку Путину

Украинский президент ответил на вопрос, было ли рукопожатие с президентом РФ во время переговоров в "нормандском формате". 

Зеленский заявил, что за возвращение Крыма готов 100 раз пожать руку Путину
Фото: EPA/UPG

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи в "нормандском формате" с президентом РФ Владимиром Путиным пожал ему руку.

"Да, как можно по-другому встречаться на высшем уровне, как можно без этого начать диалог, договариваться? Мы много чего решили, результат мы увидим до конца года уже", - заверил Зеленский.

По его словам, украинская власть готова строить диалог с российской, потому что хочет прекратить войну.

"Если завтра вернут землю, Донбасс, я могу 10 раз пожать руку. А если Крым - 100 раз готов пожать. Готов на все вещи ради результата", - заявил Зеленский.

Напомним, в рамках саммита лидеров стран "нормандской четверки" Зеленский провел двусторонние переговоры с Путиным. Они длились более часа. Во время общения с российскими СМИ президент РФ заявил, что он остался доволен разговором с украинским лидером

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