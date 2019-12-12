Страны ГУАМ договорились о создании транспортного коридора и сотрудничестве по ЗСТ

Страны-члены Организации за демократию и экономическое развитие (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова, ГУАМ) на заседании в Киеве договорились усилить сотрудничество по зоне свободной торговли (ЗСТ) и созданию транспортного коридора.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы договорились, что будем фокусироваться на углублении экономического сотрудничества. Есть два приоритетных направления. Первое - это зона свободной торговли; мы солидарны в том, что между нашими странами не должно быть торговых границ и барьеров, компании стран должны торговать свободно", - сказал Гончарук на брифинге по итогам пленарного заседания.

"Второй амбициозный проект, который мы сегодня обсуждали - это создание транспортного коридора, который потенциально может стать таким себе хорошим торговым путем, что позволит увеличить товарооборот, проходящий через наши страны", - добавил премьер.

По словам Гончарука, также стороны обсудили сотрудничество и в других экономических и политических сферах, а также в сфере безопасности.

В свою очередь, премьер Грузии Георгий Гахария отметил, что, кроме вопросов экономики, стороны обсуждали также вопросы территориальной целостности стран-членов ГУАМ.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику отметил, что зона свободной торговли между странами ГУАМ увеличит товарооборот не только внутри организации, но и с третьими странами. "Я думаю, что в течении следующего года мы сможем завершить этот процесс (создания ЗСТ между странами-членами ГУАМ, - ред.), и как было отмечено, приступить к конкретным действиям в этой части", - заявил он.

Вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов напомнил, что в 2020 году председательствование в ГУАМ переходит Азербайджану.

"Азербайджанская сторона будет уделять внимание развитию взаимовыгодного сотрудничества и углублению политического диалога между странами", - подчеркнул он.

Напомним, Украина возглавляла ГУАМ в прошлом году.

О намерении создать зону свободной торговли страны ГУАМ заявляли еще в 2017 году. Тогда был для этого подписан ряд документов. Соглашение о ЗСТ стран-участниц ГУАМ было подписано еще в 2002 году.

ГУАМ отличает то, что все его члены так или иначе в разное время пострадали от российской агрессии или пророссийских сепаратистов. У Грузии есть Абхазия и Южная Осетия, у Украины - Крым и Донбасс, у Азербайджана - Нагорный Карабах, у Молдовы - Приднестровье.