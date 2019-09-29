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Украина возобновит пассажирские перевозки к адмигранице с Крымом (обновлено)

Станции обустроят на пропускных пунктах "Чонгар" и "Каланчак".

Украина возобновит пассажирские перевозки к адмигранице с Крымом (обновлено)
Фото: dpsu.gov.ua

Между аннексированным Россией Крымом и материковой Украиной возобновят транспортное пассажирское сообщение. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью "Радио Свобода".

"КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала "Укрзализныця". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится – КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена. И будут соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть также при нашем участии", – рассказал министр. 

Отметим, через админграницу с Крымом не ездит ни один украинский государственный транспорт.

Обновление 12:30. Позже министр инфраструктуры Владислав Криклий уточнил, что о восстановлении перевозок на полуостров или с полуострова речь не идет.

"Возле КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины. Речь не идет о восстановлении любых рейсов на/с оккупированного Крыма", - говорится в сообщении на странице Мининфраструктуры в Фейсбук.

"Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине", - добавил Криклий.

Также министр сообщил, что на следующей неделе будет инспектировать ход ремонтных работ на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

Напомним, с 23 сентября проводят модернизацию контрольных пунктов "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с Крымом. В связи с ремонтом изменен режим работы КПВВ. Завершить строительство планируется до 15 ноября.

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