У девочек одно тело, но две головы.

В ночь на 28 сентября в Черновцах родились сиамские близнецы. Это произошло в роддоме №2, пишет УНИАН.

По словам главного врач роддома №2 Альберта Курицына, у девочек одно тело, но две головы. У роженицы – жительницы Черновицкой области – это была первая беременность.

Медик отметил, что сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно, однако женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности.

Главврач добавил, что женщина готовилась к родам в Киеве. Однако их пришлось принимать в Черновицкой больнице, поскольку роды начались преждевременно – в 33 недели.

Дети появились на свет в результате кесарева сечения. Сейчас они находятся в реанимации роддома на аппаратах искусственной вентиляции легких, информирует местный сайт АСС.

По словам врачей, детей будут обследовать, чтобы понять, возможно ли их разделить.

Вероятность рождения сиамских близнецов составляет приблизительно один случай на 200 тыс. родов. Около половины таких детей рождаются мертвыми. Из родившихся живыми выживают до 25%. Около 75% случаев сиамские близнецы имеют женский пол.

В последний раз сиамские близнецы в Украине родились в мае 2012. Девочки, которые срослись грудью, прожили только пять дней.