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В результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военный

Оккупанты 24 раза открывали огонь в пятницу.

В результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военный
Фото: voladm.gov.ua

В районе проведения операции Объединенных сил во время вражеского обстрела 27 сентября несовместимое с жизнью ранение получил украинский военный.

Как сообщили в штабе ООС, обстоятельства гибели выясняет рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

Всего в течение пятницы боевики осуществили 24 обстрела.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

12 обстрелов были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у населенных пунктов Водяное, Богдановка, Павлополь, Пищевик, Марьинка, Авдеевка, Лебединский, Новотроицкое.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник также совершил 12 обстрелов: пять раз вблизи Новолуганского, три неподалеку Луганского, вблизи Пивденного, Травневого, Новозвановки, Новотошковского.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня: дважды неподалеку Марьинки, вблизи Лебединского, Водяного, Павлополя и Новолуганского.

Напомним, в четверг на Донбассе зафиксировали 23 обстрела, один военный получил ранения.

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