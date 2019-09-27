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С начала суток боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Один военнослужащий получил ранения.

С начала суток боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала текущих суток российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, приемняя запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов: трижды вблизи Водяного - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Богдановки - из станковой противотанкового гранатомета; неподалеку Авдеевки - из стрелкового оружия. В районе ответственности группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов: неподалеку Травневого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм; трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем; неподалеку Луганского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Южного по направлению "Шахта им.Гагарина" - из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из миномета калибра 120 мм; вблизи Новозвановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Отмечается, что в результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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