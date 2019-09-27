Фото: facebook/Киев Оперативный

В центре Киева возле кинотеатра "Звездный" у строительного крана сломалась стрела, обломки которой упали на землю. Об этом LB.ua сообщили очевидцы.

При каких обстоятельствах произошло обрушение стрелы, не сообщается. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. На находящиеся рядом машины упали обломки веток, которые задела падающая стрела.

Фото: facebook/Киев Оперативный

Фото: facebook/Киев Оперативный

Фото: facebook/Киев Оперативный

Напомним, вчера во Львове кран упал на здание супермаркета, а до этого автокран перевернулся в Киеве на ремонтируемом Борщаговском путепроводе. Еще два случая произошли на Сумщине - у обои кранов там сломалась стрела, которая обрушилась вместе с грузом.