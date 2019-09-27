Дмитро Кулеба: "Ми опинилися в своїх кабінетах завдяки тому, що народ довірив владу президенту Зеленському і його політсилі"
Дмитро Кулеба: "Ми опинилися в своїх кабінетах завдяки тому, що народ довірив владу президенту Зеленському і його політсилі"
Бывший главарь "ДНР" стал мэром в России
Бывший главарь "ДНР" стал мэром в России
УН: МВФ уезжает из Киева без результата
УН: МВФ уезжает из Киева без результата
Нардеп Тищенко взял себе в помощницы 22-летнюю модель
Нардеп Тищенко взял себе в помощницы 22-летнюю модель
Министр обороны приказал уволить в запас призванных в 2018 году военнослужащих
Министр обороны приказал уволить в запас призванных в 2018 году военнослужащих
В Броварах полицейский въехал в остановку, погиб человек
В Броварах полицейский въехал в остановку, погиб человек
Муж главбуха "Квартала 95" получил топ-должность в Главном управлении разведки
Муж главбуха "Квартала 95" получил топ-должность в Главном управлении разведки
Богдан получил награду от Азарова в разгар Евромайдана, - "Схемы"
Богдан получил награду от Азарова в разгар Евромайдана, - "Схемы"
Данилюк подал в отставку с должности секретаря СНБО (обновлено)
Данилюк подал в отставку с должности секретаря СНБО (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Во Львовской области две сотрудницы ГПСУ убили новорожденную девочку

Сначала ребенка ударили по голове, потом положили в пакет и закопали живьем.

Во Львовской области две сотрудницы ГПСУ убили новорожденную девочку
Фото: РБК

Следователи львовского теруправления Госбюро расследований, сообщили о подозрении в жестоком убийстве новорожденной девочки двум женщинам, которые служат во Львовской Госпогранслужбе. Об этом сообщает пресс-центр ГБР.

29 июля военнослужащая родила ребенка во дворе собственного дома. Женщина специально не перевязала пуповину ребенку и ударила новорожденную девочку по голове, в результате чего она получила закрытую черепно-мозговую травму.

Родная сестра роженицы, которая тоже работает пограничницей, положила еще живую травмированною девочку в полиэтиленовый пакет и закопала возле места проживания семьи.

На данный момент двум женщинам сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка, совершенного по предварительному сговору (П. 2, 12 ч.2 ст.115 УК Украины).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в июне суд арестовал без права залога мужчину, который жестоко убил 9-летнего мальчика в Киеве. Мужчина заманил к озеру Вырлица 9-летнего мальчика (пасынка своего брата) и с целью мести родственнику.

Придя на берег озера, он подошел к ребенку сзади и начал наносить многочисленные хаотичные удары ножом в область шеи, спины и туловища (около 30 ударов). После чего молотком, который он заранее приготовил, злоумышленник нанес ребенку несколько ударов в область головы. В связи с полученными травмами мальчик погиб на месте. С целью скрыть следы преступления, убийца привязал к ногам жертвы камень и затянул тело в воду.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также