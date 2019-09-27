Заблокований Київ

Схожа ситуація останніми місяцями відбувається і у кабінетах столичної мерії. Загрози від цього відчують всі жителі, і в значно більшому масштабі. Наразі ситуація така, що опалювальний сезон багато хто зустріне в холодних квартирах і без води, а якщо раптово втомиться ще один міст, провалиться ще одна дорога - міська влада не зможе нічого з цим зробити.

Тиждень тому, одна людина заблокувала Київ, “замінувавши” міст Метро. Багатьох шокувало, наскільки вразливим стала столиця до проблем. Люди не могли дістатись будинків та забрати дітей зі школи. Місто було паралізоване.

Фото: Макс Левин

Вже сьогодні 34 столичні ОСББ та ЖБК не отримають коштів, передбачених за програмою співфінансування 70/30 для ремонту будинків. Під загрозою і ухвалення бюджету Києва на 2020 рік.

Востаннє депутати Київради збирались на засідання аж у травні. Після цього 4,5 місяці не вдається зібрати кворум, щоб проголосувати всі необхідні рішення. Фантастична ситуація, коли в міста є гроші на вирішення проблем, але немає кому натиснути кнопки, щоб розподілити ці гроші.

Чому? Бо всі депутати вже на валізах і чекають нових виборів замість того, щоб виконувати свої обов’язки.

Офіс президента підливає масла у вогонь, постійно інформаційно підігріваючи тему зі звільненням Кличка і перевиборами Київради. Проте ні звільняти, ні призначати вибори зе-команда не поспішає. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність за місто перед опалювальним сезоном, який точно буде проблемним.

Щоб уникнути таких ситуацій критично важливо не лише прийняти новий «Закон про столицю», а відновити справжнє місцеве самоврядування в Києві, інакше матимемо лише зміну одних смотрящих на інших. З тим самим плачевним результатом для міста.

Проводити вибори до Київради без нового закону про столицю не можна. А шансів на його швидке ухвалення все менше.

Фракція “Слуги народу” вже має два альтернативних законопроекти, ще по одному подали “від Кличка” та “Голосу”. Спільного бачення, яким має бути управління столицею немає ні у владі, ні в опозиції.

Навіть якщо встигнуть вкластись в дедлайн, і таки призначити вибори на 8 грудня, якість законопроекту однозачно буде сумнівна, оскільки кінцеві правки погоджуватимуть поспіхом і “на колінці”.

Хто винен?

Однозначно столицю втягнули в політичне перетягування канатів сам Кличко та ЗЕкоманда Офісу Президента, яка відповідальна за Київ.

Віталій Кличко мав всі можливості аби відновити місцеве самоврядування в місті, маючи підтримку і в парламенті, і на місцях. Починаючи з 2015 року, демократичні сили Києва вимагали від нього запустити процес відновлення районних рад, відмовитись від схеми ручного управління містом. Але його команда блокувала цей процес, як на рівні Києва, так і в парламенті.

Тепер же Кличко сам загнав себе у пастку, коли влада змінилась.

Але не варто знімати відповідальність за потенційний колапс, і з депутатів Київради, які замість роботи в міській раді вирішили займатись іншими справами.