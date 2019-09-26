Избежать штрафной удавки

20 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты №1053-1 и №1073 , направленные на детенизацию расчетов в сфере торговли и услуг физлиц-предпринимателей (ФЛП). Несмотря на благие намерения эти документы могут ухудшить деятельность ФЛП. Первый из них предусматривает введение программных регистраторов расчетных операций (РРО). Продавцы смогут перейти от бумажным к электронным чекам и при регистрации оплаты использовать смартфоны. Принятый закон предусматривает фискализацию расчетных операций - вся зафиксированная информация будет автоматически передаваться на сервер Государственной фискальной службы. Таким образом, торговля товарами и услугами должна быть выведена из тени. При этом штрафы за нарушения работы с РРО увеличиваются до 100% стоимости товара за первое нарушение (в настоящее время – 1 грн) и до 150% стоимости за последующие (сейчас ¬– 100%). В переходный период штрафы будут поменьше – 10% и 50% от стоимости покупки.

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Законопроект №1073 о "кешбэке" вводит с 1 октября 2020 года механизм компенсации покупателю стоимости покупки дороже 850 грн в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции. Предусматривается введение двухуровневой системы проверок жалоб потребителей: в случае неподтверждения продавцом факта продажи товаров или услуг проводится камеральная проверка, а при неявке продавца для ее проведения – фактическая. На втором уровне будут проверять соблюдение требований законодательства о регистраторах расчетных операций, оприходования товаров, их учета и оборота, соблюдения порядка ведения кассовых операций. Хотя размер отдельных штрафов в законопроекте несколько уменьшился, их количество выросло.

Государственная регуляторная служба Украины накануне рассмотрения этих законопроектов во втором чтении в Верховной Раде подсчитала, что после вступления их в силу расходы плательщиков налогов второй и третьей групп единого налога на администрирование процессов применения РРО составят около 22,35 млрд грн. Такие инициативы могут привести к обратному эффекту и спровоцировать делегализацию ведения ведения бизнеса и вынудить предпринимателей оптимизировать расходы, например, обращаясь к так называемым конвертационным центрам, полагают в Государственной регуляторной службе Украины.

Правила регулирования малого бизнеса в Украине становятся все жестче, поэтому наши соотечественники предпочитают работу по найму за границей, а не развитие собственного бизнеса в Украине. По данным Opendatabot, в январе-сентябре прошлого года количество ФЛП увеличилась на 40 тыс., тогда как в этом – всего на 28 тыс. Число постоянно работающих за рубежом украинцев оценивается в 3,2 млн, а в процесс трудовой миграции вовлечено до 9 млн.

ФЛП могут стать драйвером роста для украинской экономики. Но произойдет это при снижении давления на бизнес, создания более благоприятной системы налогообложения и реализации программ по кредитованию предпринимателей на льготных условиях.