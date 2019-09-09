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ФОПы задолжали бюджету около 6 млрд гривен налогов

Ежегодно долги малых предприятий по налогам и сборам увеличиваются примерно на 500 млн гривен.

ФОПы задолжали бюджету около 6 млрд гривен налогов
Фото: dzvin.org

Долг физических лиц-предпринимателей (ФОПов) по налогам и сборам по состоянию на сентябрь 2019 вырос до 6 млрд гривен. Такие данные приводит платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

По данным платформы, ежегодно задолженность малых предпринимателей по налогам долгами растет на 500 млн гривен: если в 2017 году предприниматели задолжали государству 3,6 миллиарда гривен, то в 2018 году этот долг вырос до 4,1 миллиарда гривен, а в 2019 - уже достиг 6 миллиардов.

Одной из причин роста долгов ФОПов по налогам в Opendatabot считают плохую коммуникацию налоговиков с предпринимателями и ограниченные возможности ФОПов узнавать о возникновении долгов перед налоговой.

Накануне глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов сообщил, что вскоре в Украине может измениться система налогообложения для представителей ИТ-отрасли, которые часто используют систему ФОП для уменьшения налоговых обязательств.

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