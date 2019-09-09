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​Газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС пройдут 19 сентября

Вице-президент Еврокомиссии надеется на прогресс.

​Газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС пройдут 19 сентября
Фото: twitter.com/MarosSefcovic

Трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и Европейской комиссией состоятся 19 сентября в Брюсселе.

Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович.

"Рад сообщить, что 19 сентября я буду проводить очередной раунд трехсторонних газовых переговоров. Я уверен, что прогресс послужит сильным позитивным сигналом для рынка, а также потребителей в преддверии зимнего сезона", - написал Шефчович в твиттере.

Напомним, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее анонсировал газовые переговоры на 16 сентября.

1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Вариант прекращения российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году в "Нафтогазе" считают основным. В связи с этим ГТС Украины уже подготовили к работе в реверсном режиме.

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