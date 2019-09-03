Вице-президент Еврокомиссии похвалил украинского министра Оржеля

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович провел телефонный разговор с новоназначенным министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем.

Европейский чиновник назвал проведенную беседу "продуктивной". Шефчович похвалил Алексея Оржеля за богатый опыт в сфере энергетики.

"Приятно иметь партнера с таким отличным послужным списком в области энергетики и энергетических преобразований. Особенно учитывая будущие задачи, в частности, анбандлинг и трехсторонние газовые переговоры", - написал Марош Шефчович в твиттере.

Had a productive discussion with new #Ukraine's energy Minister Oleksiy Orzhel 🇺🇦 It's good to have a partner with such an excellent track record in the field of energy and the #energytransition, given the tasks ahead, incl. unbundling and #TrilateralGasTalks. #EnergyUnion 🇪🇺 pic.twitter.com/WccossyIhC — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) September 3, 2019

Как сообщалось, Россия заявила о готовности к газовым переговорам с Украиной и ЕС.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Вариант прекращения российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году в "Нафтогазе" считают основным.