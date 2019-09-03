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Вице-президент Еврокомиссии похвалил украинского министра Оржеля

Шефчович поговорил с новоназначенным министром энергетики по телефону.

Вице-президент Еврокомиссии похвалил украинского министра Оржеля
Алексей Оржель
Фото: brdo.com.ua

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович провел телефонный разговор с новоназначенным министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем.

Европейский чиновник назвал проведенную беседу "продуктивной". Шефчович похвалил Алексея Оржеля за богатый опыт в сфере энергетики.

"Приятно иметь партнера с таким отличным послужным списком в области энергетики и энергетических преобразований. Особенно учитывая будущие задачи, в частности, анбандлинг и трехсторонние газовые переговоры", - написал Марош Шефчович в твиттере.

Как сообщалось, Россия заявила о готовности к газовым переговорам с Украиной и ЕС.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Вариант прекращения российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году в "Нафтогазе" считают основным.

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