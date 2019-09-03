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На пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майя

Юрий Полюхович подал декларацию.

На пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майя
Юрий Полюхович
Фото: mykma.org

Автор кандидатской диссертации о государстве майя Юрий Полюхович претендует на должность первого заместителя министра образования и науки Украины.

Это следует из электронной декларации Полюховича за 2018 год, размещенной в Едином государственном реестре деклараций, передает Интерфакс-Украина.

Так, в разделе "Место работы", где отмечается место работы, место будущей работы или прохождения службы для кандидатов, он указал "Министерство образования и науки Украины", а в разделе "Должность (или должность, на которую претендуете качестве кандидата)" содержится фраза "первый заместитель министра".

Полюхович внес в декларацию сведения о наличии авторского права (дата вступления - 1 апреля 2012 года) на диссертацию "Политико-династическая история государства майя Баакаль по материалам корпуса эпиграфических источников Паленке (Лакамха)".

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