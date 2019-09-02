Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
Що насправді вирішив Синод Елладської Церкви?
Що насправді вирішив Синод Елладської Церкви?
Це лише початок
Це лише початок
Зеленский: Богдан был неправ, предпочтя Сен-Тропе Киеву на День Независимости
Зеленский: Богдан был неправ, предпочтя Сен-Тропе Киеву на День Независимости
У Зеленского отказались от планов переезда с Банковой
У Зеленского отказались от планов переезда с Банковой
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Зеленский в Варшаве встретился с вице-президентом США
Зеленский в Варшаве встретился с вице-президентом США
Ураган Дориан достиг Багамских островов
Ураган Дориан достиг Багамских островов
Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа
Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа
ГлавнаяОбществоОбразование

Минобразования объявило конкурсы на должности ректоров в двух университетах

Выборы пройдут в Восточноевропейском университете в Луцке и в Одесской морской академии.

Минобразования объявило конкурсы на должности ректоров в двух университетах
Одесская морская академия

Министерство образования и науки Украины объявило конкурсы на занятие должности ректора в двух университетах: Восточноевропейском национальном университете им. Леси Украинки и Национального университета "Одесская морская академия". Соответствующие объявления опубликованы на сайте ведомства.

В конкурсе могут принимать участие граждане Украины, которые свободно владеют украинским языком и имеют стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее 10 лет. Срок подачи заявлений - два месяца со дня опубликования объявления.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, должны подать соответствующее заявление, автобиографию, копии документов о высшем образовании, научной степени, ученых званиях, справки о прохождении психиатрического освидетельствования, о наличии или отсутствии судимости, выписку из реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения, согласие на сбор и обработку персональных данных, копию справки о том, что кандидат не подпадает под действие закона об очистке власти.

Напомним, Одесскую морскую академию возглавляет Михаил Миюсов, он занимает должность ректора с 2000 года. Восточноевропейский университет с 2005 года возглавляет Игорь Коцан. Выборы ректоров проводятся по процедуре, утвержденной Кабмином в 2014 году.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также