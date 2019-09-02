Вышинский просит суд вернуть ему загранпаспорт

Директор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский просит суд вернуть ему паспорт для выезда за границу.

Об этом "Українським Новинам" рассказал его адвокат Андрей Доманский.

"Соответствующее ходатайство отправлено в суд", - сказал он.

По словам адвоката, эта процедура занимает определенное время. Ходатайство было направлено в суд по почте.

Напомним, 28 августа Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса). По заявлению пресс-службы СБУ, у Вышинского дома был найден российский паспорт и медаль "За возвращение Крыма". Спецслужба сообщила, что весной 2014 года Вышинский ездил в Крым, где по заданию руководства МИА "Россия сегодня" "принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку аннексии и присоединения полуострова к РФ", а "по возвращении в Киев Вышинский привлек подчиненных журналистов для изготовления материалов в пользу террористических организаций «Л/ДНР»".

6 июля Вышинскому сообщили второе подозрение по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов), так как во время обысков в арендованном Вышинским банковском сейфе нашли самозарядный нарезной пистолет FN Browning M1906.