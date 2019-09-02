Про освітній простір у «них» і у нас

- володіння англійською мовою та ІТ-технологіями, без чого людина у сучасному світі стає ментальним інвалідом.

- дисципліни навчальної діяльності, яка не допускає поблажливого ставлення до списування серед учнів та плагіату у педагогів;

- мотивації учнів до неформального опанування теоретичним науковим чи культурно-освітнім знанням завдяки моделі оцінюванню, спрямованої на перевірку не просто «чи знає», а практичного уміння застосувати знання;

Не меншої шкоди несе замовчування того, що не буває якісної освіти без наступних системно вмонтованих простих засобів:

Нам по-тихому напускають туман на очі замовчуванням того, що у «них» чудово обходяться без такого «освітнього простору» як методичні кабінети, інститути/академії післядипломної освіти, академія педнаук з дослідницькими інститутами тощо), а натомість у звичному для «них» освітньому просторі, що охоплює тамтешніх учнів та вчителів, споконвіку не було так, щоб за шкільну вбиральню правила вигрібна яма, до якої потрібно виходити надвір чи ложки, виделки та ножі у шкільній їдальні були б не з нержавіючої сталі.

Фото: nvkdominanta.kiev.ua

Формування

Ось приклад пронародно спрямованих дій від державного менеджменту Алжиру - у країні є державна радіостанція, котра щоденно подає усі випуски коротких новин спочатку рідною мовою і відразу дублює їх тими іноземними, що вивчаються у школі.

Відтак створюється так необхідна підтримка мовного навчального середовища, без якої формально-шкільне вивчення іноземної як «гроші на вітер». І дивно, що про подібні системнотворчі дії наші науковці читають не перше десятиліття, але як не бачать та не чують. Складається враження, що для наших науково-дослідних і методичних структур метою є не стільки вирішення проблем, як більше самі процеси довкола них.

Інший приклад

Одного року група учнів нашого ліцею брала участь у «клубному турнірі світу для юних фізиків», який проходив у передмісті Лондона. Робоча мова була одна для всіх 30-ти команд різних країн світу – англійська. Наші учні вдома попередньо спеціально готувалися до участі у турнірі не тільки в лабораторіях ліцею з фізики, а й з учителями та зовні залученим спеціалістом з англійської мови.

Потім були захоплюючі розповіді тих учнів про 5-ту у британському рейтингу школу, де проходили змагання і у якій колись вчився сам Дарвін.

Так от, при тому, коли Боря захоплено розповідав про те, яка там бібліотека і що вона є окремою будівлею. Я зазначав: «Ти будеш здивований. У рядовому алжирському ліцеї бібліотека – це також окрема будівля».

Коли він із захопленням розповідав, що там у лабораторії хімії посередині стоїть довгий стіл, у який вмонтовано комплект з водою, каналізацією, газовим пальником та комплектом хімпосуду для кожного учня з мого боку знову була така ж репліка: «Боря, ти будеш знову здивований. У рядовому алжирському ліцеї як мінімум дві такі лабораторії».

Не будемо про кабінет з біології з його дійсно живими експонатами та безліччю скелетних моделей. Є кращий приклад – історичний музей як частина містечка (70 тис. жителів), де наживо все й зараз діє як у ХVIII ст., а також виготовляються різні речі за тими технологіями і продаються вже за теперішні гроші.

Пояснення

Натомість, наших педагогів і батьків влада весь час «годує» поясненнями типу: «Наша економіка не доросла до того, щоб так потурбуватись про школу».

Алжирська, конголезька, ефіопська доросли, а наша ніяк?

При цьому влада мовчить наскільки наші владні чиновники не тільки доросли, а й переросли своїх колег не тільки з країн Африки, а й само Британії своїми статками.

Настільки переросли, що для них не є проблемою навчати власних дітей у британських приватних школах, щоб не полишати «рідну кровинку» у навчальному середовищі бідних українських шкіл з бідними українськими педагогами.

Чи не пора перейти від пояснень до по-справжньому суспільно-продуктивного реального конструювання?