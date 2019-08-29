Власний досвід: як змінюватися та змінювати разом з GOxChange?

Вже восени розпочнеться новий сезон національних обмінів студентами GOxChange у Харкові, Запоріжжі, Херсоні та Івано-Франківську, який три місяці тому відбувся у Маріуполі. Незвичні локації, креативні хаби та знайомство з місцевими змінотворцями, так 28 студентів пізнавали Маріуполь заново. Що ця подорож змінила в їх сприйнятті України та в них самих?

Однією з ключових цілей обмінів є руйнування стереотипів про місто. Наприклад, до Маріуполю неохоче їдуть через небезпеку та стереотипи про індустріальне місто. Але організатори перевернули всі уявлення про місто з ніг на голову. Екскурсія яхт-клубом, креативні простори, концерти, вистави-перформанси та звичайно море, все це Маріуполь, який розвивається та відбудовується, незважаючи на всі труднощі. «Це про знання та скіли, виокремлення нових можливостей, переоцінка того, що було важливо, розширення кола знайомств, вихід з зони комфорту, можливість відійти від звичного та рутини. Це повне відкриття міста Маріуполя, знайомство з ним з нуля», - говорить Богдана Мисик, згадуючи про свою участь у обміні в Маріуполі. Вона наголошує на тому, що ця подорож стала перезавантаженням: її власним та уявлення про це місто.

Фото: Global Office

Не менш важливим завданням обмінів є мотивація. ЇЇ учасники отримують вдосталь як від спікерів та лекторів, так і від своїх однолітків. Це такий собі персональний нетворкінг, який дає ще більше нових знань, навичок та натхнення, які допомагають у майбутньому професіональному житті. Студенти обмінів були з різних міст, містечок та сіл, що робило їх несхожими один на одного, вони були різними, але саме це допомогло їм розширити свій погляд на деякі речі та почати думати глобально. «GOxChange - це про розширення світогляду. Максимально швидке та ефективне. Воно відбувається і через дослідження нового міста, і через знайомство з його жителями, та для мене найголовніше - через нон-стоп спілкування з такою ж активною молоддю з усієї України », - говорить Надія Киденко з Києва, яку GOxChange та його організатори надихнули на нові звершення.

Фото: Global Office

Ще однією задачею програми стало навчити молодь працювати в команді, реалізовувати свої задачі, ідеї та проекти та не боятися поразок. Так організатори пропонують студентам створити свої мультимедійні проекти, які точно змінять учасників обміну, а може й цілі міста. «Найбільшим своїм "апгрейдом" бачу здатність працювати у команді, слухати та прислуховуватись до кожного, бо раніше це було: "моя ідея краща за вашу, чому всі не хочуть робити по-моєму?", - розповідає Надія про те, що змінив у ній обмін GOxChange.

Фото: Global Office

Команда громадської організації “Global Office” вірять, що всеукраїнські обміни студентами можуть змінити не лише майбутнє окремих студентів& Саме тому цієї осені GOxChange відправляється в чотири українських міста: Харків, Запоріжжя, Херсон та Івано-Франківськ, аби показати наскільки ці міста багатогранні та недооцінені.