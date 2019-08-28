Роботи, The Beatles та еротика: що дивитись на LINOLEUM 2019. Конкурс комерційної анімації

Щороку кількість локальних продакшнів зростає, а їхні роботи демонструють все вищий рівень якості. Окрему ланку серед них посідає анімація – найбільш універсальний, але й найбільш недооцінений тип комерційного контенту.

Що об’єднує Nike, Diesel, Apple та Google крім вражаючого капіталу? Усі ці бренди робили рекламу в Україні.

Щоби привернути увагу великих міжнародних брендів до українських аніматорів та обмінятися досвідом з іноземними колегами, у 2018-му Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM вперше запровадив окремий конкурс комерційної анімації. Експеримент видався вдалим, тож конкурс пройде й у 2019-му. Цьогоріч до цієї категорії було подано 127 робіт з усього світу. До фіналу пройшли 27 фільмів, 8 з яких — українські.

Показ відбудеться 6 та 8 вересня в кінотеатрі «Жовтень» і, присягаюся, це буде запекла боротьба. Тож якщо вас цікавлять візуальні мистецтва, сучасні тренди, авангард та реклама – розкажу про 6 робіт, що точно варто побачити під час фестивалю.

CORPS — ДО ТІЛА

(CORPS — À CORPS)

Йоан Стер — 2019 — Франція

Це музичне відео до заголовкового треку з однойменного альбому паризького дуету CORPS. Кліп зроблений з допомогою техніки колажу. Автор запрошує нас до спотвореної ретро країни 70-х: велюр та квітчасті дивани затишних осель поступово змінюються образами таємних бажань мешканців цих уявних інтер’єрів. Контраст, що виникає на стику зразкової благопристойності та тваринної хтивості містить у собі пікантність і табуйованість, які ще більше підвищують градус загального збудження. Поступово еротика змінюється відвертим порно, де чоловічі статеві органи замінені колажами їжі. І знаєте, цей саркастичний евфемізм таки змушує реготати вголос.

«Мій дідусь лишив по собі глибокі сімейні шрами, борги й добре приховану на дні дерев’яної скрині колекцію шведських порнографічних журналів із 70-х. Тож я дуже довго чекав на час, коли вдасться використати цей вульгарний, темний і барвистий матеріал. Новий трек CORPS, нарешті, подарував мені таку нагоду».

Brave! Factory Festival 2019

Tina AJ & Andrew AJ — 2019 — Україна

Сюрреалістичний мультфільм про жука, у якого замість ніг — квіти, друг — дерево, а їхні пригоди відбуваються на тлі дуже урбаністичного міста й на дивному заводі. Трисерійну анімацію українці створили для промо фестивалю електронної музики Brave! Factory Festival, що пройде наприкінці серпня в Києві.

Як розповідають автори мультфільму, одному з учасників команди фестивалю ідея мультфільму прийшла уві сні. У реальність з допомогою стоп-моушн її втілили мультиплікатори студії Happy Hippie Lab, музику написав засновник проєкту Closer Тимур Баша. До речі, засновник анімаційної студії Andrew AJ був одним із членів журі минулорічного фестивалю, що визначало переможців двох основних конкурсів на LINOLEUM 2018.

The Beatles — Glass Onion

Аласдар Бразерстон, Джок Муні — 2018 — Великобританія

Кліп на ремікс пісні Glass Onion вийшов як анонс до нового видання «Білого альбому» The Beatles на честь його 50-річчя.

У створенні відео було використано багато архівних фото, відео та нарисів, що зараз належать корпорації Apple та особисто серу Полу Маккартні. Заради створення анімації вони надали режисерам карт бланш на використання цих ексклюзивних матеріалів.

З кожною новою нотою у стрічці щось змінюється, тікає та випромінює, елементи фото весь час забарвлюються та переміщуються, кадри з фільмів зрощуються з іншими плівками, а намальовані деталі оживають. Усе в кадрі працює у такий спосіб, аби зобразити процес творчих пошуків та прийняття рішень, який призвів до створення відомого колажу до «Білого альбому» авторства Пола Маккартні та Річарда Гамільтона. Наразі принт цієї роботи зберігається в дуже шанованій британській галереї Tate.

Для створення анімації команда використовувала майже всі можливі прийоми: стоп-моушн, лайв-екшн, намальоване на папері від руки 2D, 3D-моделінг, колажі, пікселювання та моушн-контроль — усе, аби вдихнути в стрічку якомога більше життя.

«Працювати над таким важливим альбомом було честю. Ми дуже вдячні архівісту Apple, що надав нам стільки якісних кадрів, всупереч нашим абстрактним референсам. Нам було важливо отримати потрібні зображення, щоби розповісти історію не лише афіші Гамільтона та Маккартні, а й «Білого альбому», та всіх, хто ним займався. Сподіваємось, ми захопили частину магії, шаленого й бурхливого процесу створення цього, безперечно, історичного артефакту».

USTED SEÑALEMELO — MAÑANA (ЗАВТРА)

Пабло Рафаель Ролдан, Езекель Торрес — 2019 — Аргентина

Заворожлива історія спогадів, кохання та втрати. Анімація виконана у 2D й чимось нагадує пісочну, тільки більш струмливу й витончену. Певне, найголовнішу роль у відео відіграють внутрішня динаміка кадра та монтаж, яким вони поєднані. Вони створюють відчуття непідконтрольної сили, що рухає героєм згідно з власною викривленою логікою, тому передбачити події майже неможливо.

Автори фільму, Пабло та Езекель керують власною анімаційною студією в Буенос-Айресі. Переважним чином вони працюють на рекламний бізнес, свій вільний час витрачаючи на створення анімаційного інді.

Leifur James — Wurlitzer

Балаж Сімон — 2019 — Угорщина

Вкрай стильна інтерпретація креаціоністської гіпотези в 3D. Візуально разючий твір із містичним міжпланетним сюжетом, приголомшує як, власне, історією, так і технікою виконання. Окрім режисера стрічки в роботі брали участь композитор, графічний дизайнер, кінематографіст та два аніматори. Ще чотири людини допомагали з 3D-скануванням об’єктів.

«Від початку роботи ми досліджували зв’язок між людиною та навколишнім середовищем. Я запропонував щось на зразок переробленої історії генезису, народження людини. Як вершина творіння, ми, люди, володіємо великим потенціалом. Само по собі це не є ані чимось добрим, ані поганим. Проте ми несемо наслідки за всі свої дії — за все створення та руйнування, і ми мусимо це усвідомлювати, особливо сьогодні. З взаємозалежності між людиною та навколишнім середовищем і виникла центральна ідея фільму. А потім ми почали шукати засоби, як це можна показати».

У фільмі поєднані лайв-екшн, 2D та 3D анімація, більша частина роботи над ним зайняла чотири місяці, протягом яких команда багато експериментувала з технікою та зображувальними засобами.

Прем’єра фільму відбулася на щорічному міжнародному фестивалі музичного відео в Берліні.

ЗАСТАВКА ДО ZAGREB FILM FESTIVAL 2018

Лука Вучич — 2018 — Хорватія

Ще одне художнє переосмислення міфотворчості в цій підбірці. У невеличкій заставці, що передувала всім показам Загребського кінофестивалю, режисер показав боротьбу Давида проти Голіафа. У цьому конкретному випадку Давид — маленький кінотеатр, який бореться за своє виживання. Робота виконана в техніці стоп-моушн.

Заставка має політичний підтекст. Протягом десяти років Загребський кінофестиваль орендував у міста старий кінотеатр «Європа», де й відбувались усі його покази. У той час, коли міська влада вирішила відмовитися від занедбаної будівлі кінотеатру (відкритого ще в 1925 році), команда кінофестивалю створила акцію у підтримку культурно значущого об’єкту, а після підписання договору оренди, вклала кошти вдвічі більші, аніж було передбачено орендою, аби відновити кінотеатр.

Проте, у червні цього року місто Загреб ухвалило рішення закрити кінотеатр «Європа» для того, щоби здійснити несподіване оновлення, яке, до речі, не передбачає міський бюджет поточного року.

«Україна», «Кінопанорама», «Київ». Здається, ми десь це вже бачили.

Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM пройде в Києві з 5 по 8 вересня. Конкурсні та позаконкурсні покази відбуватимуться в кінотеатрі «Жовтень» (вул. Костянтинівська, 26). До конкурсної програми входять блоки української, міжнародної та комерційної анімації. Серед позаконкурсних показів заплановані програма дитячої анімації, експериментальна анімація та відеоарт, чорний голландський гумор, Ladies First — про жінок, українська ретроспектива й інші.

Освітня програма проходитиме в креативному просторі IZONE (вул. Набережно-Лугова, 8). Заплановано понад 15 лекцій, воркшопів і майстер-класів. Вхід вільний, за попередньою реєстрацією.

Детальніше ознайомитися з програмою фестивалю можна на сайті: https://linoleumfest.com/

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