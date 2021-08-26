Що робити на фестивалі анімації LINOLEUM 2021? Гід від програмної директорки фестивалю

Менш ніж за тиждень розпочнеться Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіамистецтв LINOLEUM. Цього року він відбудеться 1-5 вересня в гібридному форматі: покази конкурсної та спеціальних програм пройдуть офлайн у київському кінотеатрі «Жовтень», освітні лекції у просторі Kooperativ з одночасною трансляцією онлайн на YouTube-каналі та на Facebook-сторінці фестивалю.

Анімаційний фільм "Непотрібні речі"

250 найкращих анімаційних фільмів з різних країн світу, 3 конкурсні програми у 7 блоках для показу, 21 позаконкурсна та спеціальна програми для дорослих та дітей, а також насичений лекторіум – все це чекає на гостей LINOLEUM вже з 1 вересня. Серед учасників та журі фестивалю номінанти премії «Оскар», фестивалів Ансі та Берлінале. А спікерами лекцій і воркшопів стануть визнані режисери, аніматори, продюсери та куратори, що знаються на візуальній культурі.

Ми отримали 2892 заявок на участь з 75 країн світу. 79 з них потрапили до конкурсних програм.

Також куратори підготували добірки тематичної анімації для позаконкурсних показів. Анімаційні ролики на екологічну тему можна буде подивитися в блоці Ecoleptic. Цього року спеціально для LINOLEUM цей блок сформували організатори фестивалю соціальної реклами Molodiya Festival. Також вже традиційно для LINOLEUM відбудеться показ еротичної анімації ÉROTIQUE EST MAGNIFIQUE, показ анімаційних короткометражних фільмів Ladies First, знятих жінками про жінок та показ VR анімації. Екстравагантна й зухвала анімація буде показана двома добірками #killmeplease, а блок з назвою фестивалю «Присутність. Близькість. Дотик» розкаже про нелегкі, але захопливі взаємини із власними та чужими тілами, які стають щоразу чимось більшим, ніж просто фізична оболонка.

8 спеціальних показів відбудуться в межах фестивалю, серед яких багато національних добірок. Відтак глядачі побачать найсучаснішу польську анімацію, два покази естонської анімації – історії кохання та пастельні ігри розуму, й українську еротичну ретроспективу, яка руйнує стереотипи про цнотливість вітчизняного анімаційного кіно.

Також цього року відбудеться показ анімації від українських NEW FACES – фільми перспективних українських авторів, які вже сьогодні творять майбутнє нашої анімації.

Особливу увагу хочу звернути на фільм «Вбий це і виїдь з цього міста» – цю півторагодинну анімацію створювали протягом десяти років. Відвідувачі фестивалю подивляться її разом з копродюсером Якубом Карвовскі, який поділиться досвідом роботи над стрічкою, а ще розкаже, як не зневіритися й не втратити мотивацію, працюючи над таким довгостроковим проєктом.

Жителів інших міст України вже зараз запрошуємо безплатно подивитись спецпрограму фестивалю LINOLEUM «10 кращих фільмів за 30 років Незалежності України» до дня Незалежності на MEGOGO.

Освітня програма фестивалю буде цікава як професійним аніматорам і фанам сучасного мистецтва, так і містянам, що тільки починають цікавитися авторською анімацією. Номінанти та лауреати Ансі, Штутгарту, Оттави, Загребу й низки інших світових кінофестивалів розкажуть про інсайти та лайфхаки, поділяться досвідом створення та дистрибуції власних картин й іншими професійними порадами.

Вчитися на LINOLEUM будуть не тільки дорослі, а й найменші відвідувачі фестивалю, на яких чекають чотири воркшопи. Діти та підлітки навчатимуться графічного дизайну та 3D-моделюванню, пізнають ази стоп-моушену та створять власний анімаційний кліп.

Окрім воркшопів ми також підготували покази дитячої анімації – по два великих блоки для кожної вікової категорії – від 2 до 6 років, та від 7 до 12. Маленькі глядачі побачать найкращу дитячу анімацію з Канади та Британії, з Тайваню та США, зі Швейцарії, Франції, Іспанії та Греції, побачать світ очима мешканців далеких Колумбії та Південної Африки.

Окремою великою подією стане відкриття фестивалю LINOLEUM під час якого покажуть анімаційну картину «Криптозоопарк». Цей фільм став переможцем фестивалю «Санденс» та номінантом в Ансі, зібрав спеціальні нагороди на Невшательському міжнародному фестивалі фантастичних фільмів та на «Берлінале», як кращий повнометражний фільм. Разом з Ансі фільм має 8 номінацій, зокрема на кінофестивалях Загребу, Стамбулу, Флориди та гран-прі вже зазначеного «Берлінале».Також «Криптозоопарк» отримав численні схвальні відгуки від професійної кінопреси, а серед акторів, що озвучили фільм є зірки «Твін Піксу», «Джуно», «Фарго» й «Біг Лебовські».

Покази фільмів в межах конкурсних та позаконкурсних програм фестивалю відбудуться у київському кінотеатрі «Жовтень». Освітня програма пройде офлайн безплатно за попередньою реєстрацією у Kooperativ та транслюватиметься онлайн на YouTube-каналі та Facebook-сторінці фестивалю.

До зустрічі? :)