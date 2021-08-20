Поїзд відправляється – безпеку в дорозі ніхто не гарантує

В Україні безпека пасажирів — справа самих пасажирів. І віддаючи гроші за квиток на потяг, ви завідома розумієте, що ні безпеку, ні захист вам не обіцяють. Хоча це — обов’язок національного перевізника. Натомість ми у більшості випадків не можемо розраховувати бодай на якусь реакцію з боку представників “Укрзалізниці” або поліції.

Фото: www.mtu.gov.ua

Минулого тижня знову прогриміла історія, що сталася у потязі Львів - Маріуполь. Молоді дівчата стали жертвами домагань та неадекватної поведінки з боку п'яного в купе. І найстрашніше, що їм навіть не спробували допомогти: ні провідники, ні поліція, яка на станції відмовилась зняти з поїзда небезпечного пасажира. Брати на себе відповідальність ніхто не хоче.

Цього разу до трагічних наслідків не дійшло. Але водночас вся країна пам’ятає інший випадок минулого року, коли журналістку Анастасію Лугову намагався зґвалтувати на очах у дитини та жорстоко побив пасажир, що їхав «зайцем». Тоді про необхідність повернути транспортну поліцію заговорили усі. І навіть представники топменеджменту «Укрзалізниці». Але рік минув, жодних кардинальних змін не сталося, а ми маємо черговий моторошний скандал.

В Україні щодня потягами подорожує близько 175 тис. людей. І жоден з них не почувається у повній безпеці. Адже не важливо це СВ чи плацкарт – гарантії належної охорони пасажирів та працівників немає.

Раніше пасажирські потяги в Україні в обов’язковому порядку супроводжували співробітники транспортної міліції. Однак у 2015 році її ліквідували. З того часу статистика правопорушень у потягах поповзла вгору. Станом на сьогодні близько третини злочинів у транспортній сфері вчиняються саме у пасажирських потягах. Більшість з них – кримінальні.

Укрзалізниця повинна гарантувати безпеку пасажирів та своїх співробітників у дорозі! І за умови розумного використання коштів, бюджет перевізника це дозволяє. Адже кошти на охорону багажу успішно витрачаються, а значить речі — цінніші за людей. Окрім того, цього року, для прикладу, компанія планує отримати 93 млрд грн доходу та 3,6 млрд грн прибутку. Тоді як вартість безпеки пасажирів усього лише 250 млн грн.

Для порівняння, у Німеччині на ці цілі витрачають 170 млн євро в на рік. А окремо кошти інвестуються в розбудову системи зовнішнього відеоспостереження на вокзалах та у потягах. Загалом, безпеку пасажирів Deutsche Bahn забезпечують 4 тис. охоронців і близько 5 тис. співробітників Федеральної поліції.

Та і реакція на надзвичайні випадки зовсім інша. При надходженні скарг до провідника про злочинні дії щодо когось з пасажирів, в тій же Німеччині діють оперативно. Коли жінка заявила про те, що її зґвалтували, провідниця негайно подзвонила на гарячу лінію — потяг зупинили, а поліція затримала зловмисника, провела обшуки і зібрала докази. І саме так повинні реагувати державний перевізник і правоохоронні органи. В той час, як у нас в країні, працівники потягу навіть не викличуть поліцію.