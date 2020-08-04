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Провідникам "Укрзалізниці" дозволять використовувати газові балончики

Розглядався такий варіант, як шокери, але ці спецзасоби дозволені тільки поліцейським.

Провідникам "Укрзалізниці" дозволять використовувати газові балончики
Фото: пресс-служба

Працівникам "Укрзалізниці" дозволять користуватись газовими балончиками для захисту.

Про це "Громадському радіо" розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Стосовно спецзасобів, я ініціював це питання. Я вважаю, що необхідно там мати хоча б газові балончики. Розглядався такий варіант, як шокери, він обговорювався доволі активно, але не можуть працівники УЗ ними користуватись, бо такі спецзасоби дозволені тільки поліцейським, а використовувати газовий балончик - це краще, ніж не використовувати нічого взагалі", - пояснив міністр.

Нагадаємо, в суботу, 1 серпня, в поїзді №84 Київ-Маріуполь один з пасажирів напав на жінку з неповнолітньою дитиною. Він намагався зґвалтувати жінку і сильно її побив. Постраждала Анастасія Лугова описала ситуацію у своєму пості у фейсбуці.

Зловмисника затримали. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 122 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу.

Після інциденту УЗ вирішила звільнити п'ятьох працівників поїзда за недбалість.

2014 року в рамках реформи була розформована транспортна міліція, і наряди правоохоронців перестали патрулювати вокзали і бути в поїздах.

У березні 2020 року в рамках пілотного проєкту Національна поліція почала супровід двох пасажирських поїздів.

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