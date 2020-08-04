Провідникам "Укрзалізниці" дозволять використовувати газові балончики

Розглядався такий варіант, як шокери, але ці спецзасоби дозволені тільки поліцейським.

Працівникам "Укрзалізниці" дозволять користуватись газовими балончиками для захисту.

Про це "Громадському радіо" розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Стосовно спецзасобів, я ініціював це питання. Я вважаю, що необхідно там мати хоча б газові балончики. Розглядався такий варіант, як шокери, він обговорювався доволі активно, але не можуть працівники УЗ ними користуватись, бо такі спецзасоби дозволені тільки поліцейським, а використовувати газовий балончик - це краще, ніж не використовувати нічого взагалі", - пояснив міністр.

Нагадаємо, в суботу, 1 серпня, в поїзді №84 Київ-Маріуполь один з пасажирів напав на жінку з неповнолітньою дитиною. Він намагався зґвалтувати жінку і сильно її побив. Постраждала Анастасія Лугова описала ситуацію у своєму пості у фейсбуці.

Зловмисника затримали. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 122 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу.

Після інциденту УЗ вирішила звільнити п'ятьох працівників поїзда за недбалість.

2014 року в рамках реформи була розформована транспортна міліція, і наряди правоохоронців перестали патрулювати вокзали і бути в поїздах.

У березні 2020 року в рамках пілотного проєкту Національна поліція почала супровід двох пасажирських поїздів.