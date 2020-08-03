ВАКС обрав запобіжний захід голові Державної судової адміністрації Холоднюку

Його підозрюють у зловживанні впливом у справі суддів Окружного адмінсуду Києва.

Вищий антикорупційний суд України обрав стосовно голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, якого Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) підозрюють у зловживанні впливом у справі суддів Окружного адмінсуду Києва, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

ВАКС ухвалив рішення в понеділок, частково задовольнивши клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу.

Раніше, 17 липня 2020 року, НАБУ повідомило про вручення підозри голові Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Крім того, повідомляли, що "триває процес вручення підозр ще чотирьом особам". Загалом за звинуваченням у захопленні державної влади вручають підозри 12 особам.

"Зазначені особи діяли в межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі", - йдеться на сторінці НАБУ у Facebook.

За версією слідства, злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і бізнесових кіл.

Голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом, стверджує САП.

Згодом НАБУ оприлюднило відеосюжети про п'ять епізодів задокументованої протиправної діяльності суддів ОАСК, а також про навмисне перешкоджання головою ОАСК проведенню конкурсу на посаду голови ДСА. Зокрема, було оприлюднено записи розмов за участю Вовка, Холоднюка й інших фігурантів справи стосовно перешкоджання призначенню переможця конкурсу на посаду голови ДСА.

"Голова ДСА України Зеновій Холоднюк не зміг на нього податися, оскільки не відповідав вимогам для кандидатів, тож вирішив завадити проведенню конкурсу і в такий спосіб зберегти посаду. По допомогу він звернувся до голови ОАКС, аби той перешкодив призначенню переможця конкурсу", - повідомляє НАБУ.

За даними слідства, Вовк прийняв пропозицію, у відповідь зажадавши призначити "своїх людей" до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою ДСА.

НАБУ оприлюднило записи розмов Вовка з Холоднюком та іншими фігурантами справи, зокрема з кандидатом у ВККС та суддями ОАСК, про призначення одного з членів ВККС за квотою ДСА і про плани щодо перешкоджання проведенню конкурсу на посаду голови ДСА.