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НАБУ вручила підозри у справі про незаконне виділення газового родовища "Арконі"

Шістьох осіб підозрюють у завданні державі 196,8 млн грн збитків.

НАБУ вручила підозри у справі про незаконне виділення газового родовища "Арконі"
Фото: Lb.ua

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили шістьом особам про підозру в організації схеми, завдяки якій ТОВ "Аркона Газ-Енергія" отримала право на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища (Полтавська область) за заниженою вартістю. 

У результаті держава не отримала 196,8 млн грн, які ТОВ мало сплатити за отримання спеціального дозволу на користування надрами. Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Серед підозрюваних:

- колишній заступник директора з виробництва, економіки та загальних питань Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ);

- колишня завідувач сектору геолого-економічної оцінки ресурсної бази нафти і газу відділу геолого-економічної оцінки УкрДГРІ;

- експерт Державної комісії України із запасів корисних копалин (ДКЗ) та директор ТОВ НВФ "Проект-Нафтогаз";

- ексдиректор ТОВ "Аркона Газ-Енергія";

- провідний інженер ТОВ НВФ "Проект-Нафтогаз";

- головний інженер ТОВ НВФ "Проект-Нафтогаз".

Дії всіх шістьох осіб кваліфіковано за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 (службове підроблення) та ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

Детективи НАБУ встановлюють інших можливих співучасників схеми.

Як з’ясувало слідство, впродовж 2016 року ТОВ "Аркона Газ-Енергія" неодноразово зверталося до Державної служби геології та надр за отриманням спеціального дозволу на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища без проведення аукціону. Однак згодом склад власників компанії змінився - державні та місцеві органи влади переглянули своє ставлення до звернень ТОВ.

У квітні 2017 року Полтавська облрада погодила Держгеонадра надання ТОВ "Аркона Газ-Енергія" без проведення аукціону спеціального дозволу на геологічне вивчення родовища. Після цього задіяні особи розподілили ролі і розробили план із заниження суми збору за видачу спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону. Вони використали неіснуючі показники проєктних видобутків газу і конденсату, капітальних вкладень та експлуатаційних витрат, у тому числі амортизаційні відрахування, у результаті чого встановили початкову ціну продажу спеціального дозволу у 3,8 млн грн. При цьому початкова вартість продажу спецдозволу мала б становити 200,6 млн гривень.

Розрахункова різниця між фактично сплаченою вартістю збору та дійсною початковою ціною продажу спеціального дозволу на користування надрами дорівнює 196,8 млн грн, що і становить розмір збитків, завданих державному бюджету України.

Нагадаємо, досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із березня 2018 року. Підставами для початку розслідування стали заява народного депутата Віталія Купрія та журналістські розслідування програми "Схеми" ("Новий газовий бізнес оточення Петра Порошенка") і "Бігус.інфо" ("Литієва лихоманка: як депутатське оточення захоплює державні надра").

31 липня НАБУ провело обшук в центральному офісі компанії Smart Energy, що входить у "Смарт Холдинг" Вадима Новинського. Зазначалося, що слідчі дії проводилися в рамках розслідування законності видачі у 2017 році спецдозволу на видобуток вуглеводнів компанії "Аркона Газ-Енергія".

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