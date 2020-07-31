НБУ дозволив Ярославському купити банк "Кредит Дніпро"

Національний банк погодив бізнесмену Олександру Ярославському пряме набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу "Банк Кредит Дніпро", що належить Вікторові Пінчуку.

Відповідне рішення 30 липня 2020 року ухвалив Комітет із питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку, інформує пресслужба НБУ.

"Заявник зобов'язався надавати банку повну фінансову підтримку для забезпечення належного фінансового стану", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, на сьогодні контролером АТ "Банк Кредит Дніпро" є Віктор Пінчук, який побічно володіє 100% статутного капіталу банку.

Нагадаємо, 2017 року Ярославський намагався купити в росіян Промінвестбанк і Сбербанк, але переговори не увінчалися успіхом.

Ярославський також був засновником УкрСиббанку (входив до числа найбільших в Україні) і згодом продав його французькому BNP Paribas.