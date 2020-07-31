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Рада Нацбанку звільнила ще одного заступника голови НБУ

Сергій Холод обіймав цю посаду з 2018 року.

Рада Нацбанку звільнила ще одного заступника голови НБУ
Богдан Данилишин
Фото: Богдан Данилишин / Facebook

Рада Національного банку України звільнила Сергія Холода з посади заступника голови НБУ за власним бажанням. Про це повідомив голова ради Богдан Данилишин.

"Рада НБУ на своєму засіданні сьогодні, 31 липня 2020 року звільнила Холода Сергія Володимировича з посади заступника голови Національного банку України за власним бажанням", - написав він у фейсбуці.

Холод з 2018 року обіймав посаду заступника голови НБУ. Він відповідав за діяльність блоку "Платіжні системи та грошовий обіг".

Звільнення Холода є дуже важливим, оскільки його наступник буде напевне лояльним до нового голови правління Кирила Шевченка, а це змінить баланс сил у Національному банку. 

Правління НБУ є колегіальним органом, воно складається з голови НБУ та п'яти заступників. Рішення правління приймаються більшістю голосів. Кожен член правління НБУ має один голос, а позиція голови НБУ є вирішальною під час прийняття рішень у разі рівного розподілу голосів.

22 липня рада НБУ за поданням нового голови Кирила Шевченка призначила йому заступника. Цю посаду отримав Юрій Гелетій, який останні два роки був заступником міністра фінансів - спочатку Оксани Маркарової, а потім Сергія Марченка. Гелетій замінив Олега Чурія, у якого закінчився п'ятирічний контракт.

Після призначення ще одного заступника Шевченко отримає необхідну більшість голосів для прийняття рішень.

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