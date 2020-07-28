Питання курсу 30 грн за долар і стимулювання інфляції з Нацбанком не обговорюється, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що не обговорює з керівництвом Національного банку України курс 30 грн за долар і стимулювання інфляції.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Такі питання з центробанком не обговорюються. Національний банк веде власну монетарну політику", - сказав Шмигаль.

Прем'єр також зазначив, що зараз і уряд, і Нацбанк працюють над збереженням курсової і цінової стабільності.

"Нас цікавить розвиток промисловості, нас цікавлять інвестиції, але це не предмет дискусій про особливу емісію коштів і не предмет того, що курс повинен бути штучно занижений або завищений. Курс регулюється ринком", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, на початку липня курс долара підскочив на фоні заяви про відставку глави НБУ Якова Смолія.

Президент Володимир Зеленський вважає, що через курс гривні підприємства "недоотримали мільйони і закрилися".