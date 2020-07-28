Українські прикордонники випробовують французькі патрульні катери, які будуватимуть у Миколаєві за контрактом з МВС

Загальна сума проєкту, за яким суднобудівний завод "Нібулон" у Миколаєві, обраний партнером французькою компанією ОСЕА, збудує 5 з 20 патрульних катерів для МВС, складає 136 млн євро. Угоду під державні гарантії кредитує Держказначейство Франції разом із пулом європейських банків. Про це йдеться у програмі "Поліцейська хвиля" на каналі "Еспресо".

За словами очільника МВС Арсена Авакова, це дасть поштовх до розвитку української галузі.

«Французькі корабели і наші корабели за цей час підготовки контракту настільки один з одним зійшлися, що вже намічають нові проєкти для третіх країн. Це те, чого ми хотіли: розвиток нашої галузі як базової для Миколаєва», - розповів Аваков.

При цьому журналісти зазначають, що під час анексії Криму РФ там залишилося 19 прикордонних суден і бази, 80% наявного корабельного складу прикордонників застаріло. Відтак агресор РФ тотально переважає на морі. Морський кордон України становить 1448 кілометрів.

"Французький проєкт катера FPB 98 MKI - саме те, що треба нашим прикордонникам. Це сучасний, маневрений, легкий патрульний корабель завдовжки 32 метри з алюмінію, який розвиває швидкість до 30 вузлів із дальністю плавання цілих 1200 морських миль, а ще із малою до півтора метра осадкою для плавання на мілководді. Після побудови катери будуть оснащені сучасними системами оптико-електронного спостереження, супутниковим зв`язком, гумовими човнами для оглядових груп прикордонників, а також вітчизняним озброєнням: малокаліберною артилерійською установкою і великокаліберними кулеметами", - йдеться у програмі.

«Під час візиту на завод ОСЕА був здійснений вихід у море в Біскайській затоці, причому вихід був здійснений у вологу погоду, стан моря складав 2-3 бали. І при швидкості 30 вузлів і максимальній перекладці руля крен катера склав до 5 градусів, це дуже хороші характеристики», - розповів Владислав Смірнов, начальник управління організації Морської охорони Держприкордонслужби України.