Радник Авакова назвав затримання "полтавського терориста" питанням кількох днів

"Ну скільки в лісі може бути людина? Ще день, ще два".

Радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол упевнений, що затримання "полтавського терориста" Романа Скрипника - питання кількох днів.

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

"Вся інформація про цю людину є, всіх родичів знають. В принципі правоохоронні органи оточили, все контролюється тепловізорами. Нікуди він не дінеться. Ну скільки в лісі може бути ця людина? Кожна ділянка поділена на квадрати, і кожен підрозділ має свої квадрати. Зараз літо, зелень навколо в лісах - не так очищають ті ліси, як було колись. Сховатися в лісі в принципі просто. Але це питання часу. Ну, скільки там - ще день, ще два", - сказав він.

Апостол упевнений, що Скрипник вийде сам, якщо тільки не покінчить життя самогубством.

"Коли людина таке вчиняє, витягнувши чеку, створює загрозу оточуючим... Нормальна людина повинна розуміти: нікуди ти не дінешся", - сказав радник голови МВД.

"Живим чи мертвим він попадеться", - вважає Апостол.

Нагадаємо, що вранці 23 липня в Полтаві чоловік із гранатою викрав авто, а потім захопив у заручники поліцейського. Спочатку він захопив у заручники працівника карного розшуку, але потім погодився обміняти його на полковника поліції Віталія Шияна, з яким рушив у наданому, відповідно до його вимог, транспортному засобі "Богдан" у напрямку виїзду з міста.

Близько 16-ї години того ж дня з’явилася інформація, що Скрипник відпустив полковника Шияна, кинув авто серед дороги та втік у лісосмугу. З тих пір його шукають поблизу села Великий Байрак.

Заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що злочинцем є раніше неодноразово судимий Роман Скрипник. Він взяв заручника, щоб вимагати залишитися безкарним за крадіжку авто.