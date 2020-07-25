Уряд оприлюднив перелік заборон для кожного рівня карантину
Уряд оприлюднив перелік заборон для кожного рівня карантину
Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня
Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня
Прощавай, 747
Прощавай, 747
Польща збирається вийти зі Стамбульської конвенції
Польща збирається вийти зі Стамбульської конвенції
​Віцепрем'єр Резніков одружився в пункті пропуску "Каланчак"
​Віцепрем'єр Резніков одружився в пункті пропуску "Каланчак"
Російський панцирник потонув при спробі форсувати Керченську протоку
Російський панцирник потонув при спробі форсувати Керченську протоку
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Пам'ятнику Лобановському біля стадіону "Динамо" фани закрили очі пов'язкою
Пам'ятнику Лобановському біля стадіону "Динамо" фани закрили очі пов'язкою
Турчинов: якщо Зеленський вирішить наступати на Крим, я буду в перших лавах штурмового батальйону
Турчинов: якщо Зеленський вирішить наступати на Крим, я буду в перших лавах штурмового батальйону
ГоловнаСуспільствоПодії

Радник Авакова назвав затримання "полтавського терориста" питанням кількох днів

"Ну скільки в лісі може бути людина? Ще день, ще два".

Радник Авакова назвав затримання "полтавського терориста" питанням кількох днів
Фото: Україна 24

Радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол упевнений, що затримання "полтавського терориста" Романа Скрипника - питання кількох днів.

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

"Вся інформація про цю людину є, всіх родичів знають. В принципі правоохоронні органи оточили, все контролюється тепловізорами. Нікуди він не дінеться. Ну скільки в лісі може бути ця людина? Кожна ділянка поділена на квадрати, і кожен підрозділ має свої квадрати. Зараз літо, зелень навколо в лісах - не так очищають ті ліси, як було колись. Сховатися в лісі в принципі просто. Але це питання часу. Ну, скільки там - ще день, ще два", - сказав він.

Апостол упевнений, що Скрипник вийде сам, якщо тільки не покінчить життя самогубством.

"Коли людина таке вчиняє, витягнувши чеку, створює загрозу оточуючим... Нормальна людина повинна розуміти: нікуди ти не дінешся", - сказав радник голови МВД.

"Живим чи мертвим він попадеться", - вважає Апостол.

Нагадаємо, що вранці 23 липня в Полтаві чоловік із гранатою викрав авто, а потім захопив у заручники поліцейського. Спочатку він захопив у заручники працівника карного розшуку, але потім погодився обміняти його на полковника поліції Віталія Шияна, з яким рушив у наданому, відповідно до його вимог, транспортному засобі "Богдан" у напрямку виїзду з міста.

Близько 16-ї години того ж дня з’явилася інформація, що Скрипник відпустив полковника Шияна, кинув авто серед дороги та втік у лісосмугу. З тих пір його шукають поблизу села Великий Байрак.

Заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що злочинцем є раніше неодноразово судимий Роман Скрипник. Він взяв заручника, щоб вимагати залишитися безкарним за крадіжку авто. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також