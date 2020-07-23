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Прощавай, 747
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Зловмисник відпустив захопленого в Полтаві полковника Нацполіції й утік

Він озброєний і може становити небезпеку. 

Зловмисник відпустив захопленого в Полтаві полковника Нацполіції й утік
Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Роман Скрипник, який у Полтаві викрав авто й узяв у заручники полковника поліції Віталія Шияна, кинув авто посеред дороги й утік.

Заручник звільнений, він неушкоджений. Про це повідомили на сторінці поліції Полтавської області у Facebook.

"Зловмисник посеред дороги покинув авто та втік у лісопосадку. Наразі триває спецоперація затримання небезпечного озброєного злочинця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вранці 23 липня в Полтаві чоловік із гранатою викрав авто, а потім захопив у заручники поліцейського. Спочатку він захопив у заручники працівника карного розшуку, але потім погодився поміняти його на полковника поліції Віталія Шияна, з яким рушив у наданому, відповідно до його вимог, транспортному засобі "Богдан" у напрямку виїзду з міста. 

Заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що злочинцем є раніше неодноразово судимий Роман Скрипник. Він взяв заручника, щоб вимагати залишитися безкарним за крадіжку авто. 

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