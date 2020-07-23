Підприємство отримало від Міноборони фінансування, яке використало не за призначенням.

Служба безпеки України викрила колишнього директора підприємства державного концерну "Укроборонпром" на заподіянні державі майже 5 млн гривень збитків під час виконання державного оборонного замовлення.

Про це повідомляють на сайті СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що одне з підприємств, яке входить до складу концерну, отримало від Міністерства оборони фінансування на закупівлю партії стрілецького озброєння. Отримані кошти керівник держпідприємства протиправно використав не за призначенням.

За версією слідства, у 2017 році за час проведення незаконної оборудки з державними грошима збільшилися ціни на законтрактовану Міноборони продукцію. Унаслідок дій посадовця оплата контракту не відбулася вчасно, тож було зірвано реалізацію міжнародно-економічної угоди, що призвело до невиконання державного замовлення на закупівлю озброєння для потреб військових.

Фото: СБУ

"Протиправні дії посадовця призвели до позову європейських партнерів щодо накладання штрафних санкцій на держпідприємство за невиконання умов і термінів контракту. Інститут судово-технічних експертиз СБУ офіційно підтвердив, що дії вказаного посадовця призвели до збитків вказаному підприємству на суму 5 мільйонів гривень", - наголосили в СБУ.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи колишнього керівника держпідприємства, під час яких отримали додаткові докази його протиправної діяльності. Фігуранту справи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу. Триває досудове слідство.

Фото: СБУ

Нагадаємо, у лютому ексзаступнику директора Миколаївського бронетанкового заводу, який входить до складу ДП "Укроборонпром", повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем і службовому підробленні.