Служба безпеки України викрила колишнього директора підприємства державного концерну "Укроборонпром" на заподіянні державі майже 5 млн гривень збитків під час виконання державного оборонного замовлення.
Про це повідомляють на сайті СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що одне з підприємств, яке входить до складу концерну, отримало від Міністерства оборони фінансування на закупівлю партії стрілецького озброєння. Отримані кошти керівник держпідприємства протиправно використав не за призначенням.
За версією слідства, у 2017 році за час проведення незаконної оборудки з державними грошима збільшилися ціни на законтрактовану Міноборони продукцію. Унаслідок дій посадовця оплата контракту не відбулася вчасно, тож було зірвано реалізацію міжнародно-економічної угоди, що призвело до невиконання державного замовлення на закупівлю озброєння для потреб військових.
"Протиправні дії посадовця призвели до позову європейських партнерів щодо накладання штрафних санкцій на держпідприємство за невиконання умов і термінів контракту. Інститут судово-технічних експертиз СБУ офіційно підтвердив, що дії вказаного посадовця призвели до збитків вказаному підприємству на суму 5 мільйонів гривень", - наголосили в СБУ.
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи колишнього керівника держпідприємства, під час яких отримали додаткові докази його протиправної діяльності. Фігуранту справи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, у лютому ексзаступнику директора Миколаївського бронетанкового заводу, який входить до складу ДП "Укроборонпром", повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем і службовому підробленні.