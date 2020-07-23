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Прощавай, 747
Прощавай, 747
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У столиці під КМДА пройшов мітинг проти забудови Чкаловського сверу

Учасники акції вимагають скасувати договір оренди землі. 

Фото: Макс Требухов

Під стінами Київської міської державної адміністрації у четвер, 23 липня, пройшов мітинг проти забудови Чкаловського скверу в центрі столиці.

Учасники акції зазначають, що на території ділянок, де розташований Інститут геології НАН України, проводять незаконні будівельні роботи. Про це йдеться на сторінці "Пікет ЧГХ "Захистимо сквер Чкалова" у Facebook.

Ці ділянки закріплені за адресами Б.Хмельницького, 80-б та О.Гончара, 55-б, а також за частиною скверу ім. Чкалова. 

"Компанія-забудовник планує зведення 14-поверхового житлового будинку. За рахунок території скверу буде збудовано дорогу до нового будинку. Будівництво ведеться незаконно", - заявили учасники протесту.

Фото: Макс Требухов

Вони вимагають від Київської міськради розірвати договір оренди з Молодіжним житловим комплексом "Оболонь" за адресою Богдана Хмельницького, 80-Б. Це, за словами мітингарів, допоможе захистити сквер Чкалова, оскільки зменшиться обсяг землі, на якій збираються зводити новобудову.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, що в червні земельна комісія Київської міської ради проголосувала за поновлення договорів оренди земельної ділянки біля Чкаловського скверу.

Упритул до скверу розташовані дві ділянки 0,3 га та 0,05 га, що належать Інституту геології НАН України. У 2017 році на них розпочали будівельні роботи. Місцеві мешканці вважають, що внаслідок забудови сквер стане фактично прибудинковою територією. 

У липні 2017 головне управління Геокадастру в Київській області визнало незаконним захоплення землі Чкаловського скверу. 

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