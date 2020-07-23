За добу в Києві коронавірус підтвердили ще у 112 осіб

На сьогодні в столиці вже 7278 підтверджених випадків захворювання.

Кількість мешканців Києва, у яких виявили коронавірус, збільшилась іще на 112 людей. Про це на брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Кількість киян, у яких за минулу добу виявили коронавірус, зросла ще на 112 людей. На сьогодні в столиці вже 7278 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 20, у Деснянському – 16, у Печерському та Солом’янському районах – по 13 випадків. Відповідально ставтеся до свого здоров’я та здоров’я людей, які поруч! Бережіть себе!" - сказав він.

Серед нових хворих: 60 жінок віком від 19 до 88 років і дві дівчинки шести місяців і 14 років, також 47 чоловіків віком від 19 до 73 років і троє хлопчиків від 4 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Решта - на самоізоляції.

Одужали за минулу добу 25 людей. Усього коронавірус подолали 2546 мешканців столиці.

Нагадаємо, станом на ранок 23 липня в Україні 856 осіб захворіли на COVID-19 за добу, 828 одужали.

На засіданні 22 липня Кабінет Міністрів змінив норми карантину та продовжив його до 31 серпня.