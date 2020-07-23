Голова Держслужби туризму Олеськів заразилася COVID-19

У голови Держагентства розвитку туризму Мар'яни Олеськів підтвердили зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, команда агентства пішла на карантин.

"Вірус постійно нагадує, що нікуди не пропав. У пані Олеськів, керівниці Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ), виявили позитивний ПЛР-тест. Усі, хто був у контакті з пані Олеськів, повідомлені і проходять тестування, команда ДАРТу на карантині", - написав Ткаченко.

Він також додав, що особисто він за останній тиждень не був у прямому контакті з Олеськів, але теж здав тест і чекає на результати.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 856 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, 828 чоловік видужали, 17 померли.