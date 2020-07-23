У світі за добу зафіксували майже 280 тис. нових випадків COVID-19

Станом на ранок 23 липня у світі зареєстрували 279 857 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Це рекордний показник за весь час пандемії. Померли за добу 7 116 людей.

Про це свідчать дані на Worldometers.

Усього у світі зафіксовано 15 375 005 випадків інфікування і 630 222 летальні випадки.

Лідирують за кількістю випадків заражень США. Число померлих сягнуло 146 183, хворих - 4 100 875. На другому місці - Бразилія - 2 231 871 інфікований і 82 890 летальних випадків.

Індія займає третє місце - інфікованих уже 1 239 684 людини, кількість смертей - 29 890.

У Росії - 789 190 хворих і 12 745 летальних випадків.

Нагадаємо, раніше в Україні кількість інфікованих коронавірусом за добу знову перевищила 800 випадків.