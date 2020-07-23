В Україні 856 осіб захворіли на COVID-19 за добу, 828 одужали

За минулу добу в Україні зафіксовано 856 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, 828 чоловік видужали, 17 померли.

Про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Усього в Україні зареєстровано 1551 смерть від COVID-19. Одужали 34 тисячі.

За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 23 липня в Україні 61 851 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Загалом проведено 921 858 тестувань методом ПЛР.

Статистика у регіонах:

Вінницька область - 2416 випадків;

Волинська область - 3401 випадок;

Дніпропетровська область - 1275 випадків;

Донецька область - 818 випадків;

Житомирська область - 1654 випадки;

Закарпатська область - 4641 випадок;

Запорізька область - 700 випадків;

Івано-Франківська область - 3765 випадків;

Кіровоградська область - 689 випадків;

м. Київ - 7278 випадків;

Київська область - 3391 випадок;

Львівська область - 8462 випадки;

Луганська область - 116 випадків;

Миколаївська область - 530 випадків;

Одеська область - 2691 випадок;

Полтавська область - 371 випадок;

Рівненська область - 5303 випадки;

Сумська область - 393 випадки;

Тернопільська область - 2548 випадків;

Харківська область - 3203 випадки;

Херсонська область - 218 випадків;

Хмельницька область - 1008 випадків;

Чернівецька область - 5443 випадки;

Черкаська область - 870 випадків;

Чернігівська область - 667 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, 22 липня в Україні кількість інфікованих коронавірусом за добу знову перевищила 800. Найбільше нових випадків було зафіксовано в Києві та на Львівщині.