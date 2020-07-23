В Україні 856 осіб захворіли на COVID-19 за добу, 828 одужали

За минулу добу в Україні зафіксовано 856 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, 828 чоловік видужали, 17 померли.
Про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
Усього в Україні зареєстровано 1551 смерть від COVID-19. Одужали 34 тисячі.
За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 23 липня в Україні 61 851 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Загалом проведено 921 858 тестувань методом ПЛР.
Статистика у регіонах:
Вінницька область - 2416 випадків;
Волинська область - 3401 випадок;
Дніпропетровська область - 1275 випадків;
Донецька область - 818 випадків;
Житомирська область - 1654 випадки;
Закарпатська область - 4641 випадок;
Запорізька область - 700 випадків;
Івано-Франківська область - 3765 випадків;
Кіровоградська область - 689 випадків;
м. Київ - 7278 випадків;
Київська область - 3391 випадок;
Львівська область - 8462 випадки;
Луганська область - 116 випадків;
Миколаївська область - 530 випадків;
Одеська область - 2691 випадок;
Полтавська область - 371 випадок;
Рівненська область - 5303 випадки;
Сумська область - 393 випадки;
Тернопільська область - 2548 випадків;
Харківська область - 3203 випадки;
Херсонська область - 218 випадків;
Хмельницька область - 1008 випадків;
Чернівецька область - 5443 випадки;
Черкаська область - 870 випадків;
Чернігівська область - 667 випадків.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, 22 липня в Україні кількість інфікованих коронавірусом за добу знову перевищила 800. Найбільше нових випадків було зафіксовано в Києві та на Львівщині.