Фото: vn.npu.gov.ua

Сьогодні о 5:30 на автодорозі М-12 поблизу села Лукашівка Вінницької області сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинуло четверо людей.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

"Попередньо встановлено, що в салоні автомобіля OPEL Zafira, який зіткнувся з вантажним автомобілем MAN, перебувало семеро осіб. Четверо пасажирів легковика загинули. Водії обох транспортних засобів і ще двоє пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості та наразі госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після зіткнення вантажівка виїхала за межі дороги та перекинулася.

Фото: vn.npu.gov.ua

Обставини та причини ДТП з’ясовують у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачено покарання - до 10 років позбавлення волі.

Фото: vn.npu.gov.ua

Нагадаємо, за пів року в Україні відбулося 1209 ДТП з летальними наслідками. Це на 14,3% більше, ніж у 2019 році.