Луческу затаїв образу на "Шахтар", - Суркіс зустрівся з фанами
Луческу затаїв образу на "Шахтар", - Суркіс зустрівся з фанами
У трейлері гри S.T.A.L.K.E.R. 2 знайшли зашифрований уривок з поеми Шевченка "Катерина"
У трейлері гри S.T.A.L.K.E.R. 2 знайшли зашифрований уривок з поеми Шевченка "Катерина"
Стало відомо, хто увійде до тренерського штабу Луческу в "Динамо"
Стало відомо, хто увійде до тренерського штабу Луческу в "Динамо"
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
МЗС: Розшифровка "чорних скриньок" підтвердила незаконне втручання в збитий в Ірані літак МАУ
МЗС: Розшифровка "чорних скриньок" підтвердила незаконне втручання в збитий в Ірані літак МАУ
Росія провела випробування зброї в космосі, - США
Росія провела випробування зброї в космосі, - США
Турчинов: якщо Зеленський вирішить наступати на Крим, я буду в перших лавах штурмового батальйону
Турчинов: якщо Зеленський вирішить наступати на Крим, я буду в перших лавах штурмового батальйону
Блохін назвав призначення Луческу "плювком у душу"
Блохін назвав призначення Луческу "плювком у душу"
Прощавай, 747
Прощавай, 747
ГоловнаСуспільствоЖиття

Українець віз із Молдови російсько-радянську пропаганду, валюту та картини з Путіним

Про подію прикордонники поінформували взаємодіючі структури.

Українець віз із Молдови російсько-радянську пропаганду, валюту та картини з Путіним
Фото: dpsu.gov.ua

У пункті пропуску "Староказаче", що на кордоні з Молдовою в Одеській області, прикордонники виявили предмети з радянською та російською пропагандою.

Про це повідомляють на сайті Держприкордонслужби.

"Під час перевірки автомобіля, яким повертався з-за кордону громадянин України, прикордонники звернули увагу на нервову поведінку водія. З цієї причини прикордонники ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу. Спільна прикордонно-митна оглядова група виявила у багажнику прапори із символікою СРСР, з гербом РФ, картини із символікою РФ, картини із зображенням президента РФ, картини із зображеннями військової техніки країни-агресора, наліпки, нагороди, а також значну суму коштів в іноземній валюті", - йдеться в повідомленні.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Про подію поінформували взаємодіючі структури. За участю представників Служби безпеки з’ясовуються всі обставини для прийняття правового рішення.

Нагадаємо, раніше, 20 липня, на кордоні з Румунією в пункті пропуску "Порубне" прикордонники та митники виявили чоловіка, який незаконно намагався винести з України майже $23 тисячі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також