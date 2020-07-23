У пункті пропуску "Староказаче", що на кордоні з Молдовою в Одеській області, прикордонники виявили предмети з радянською та російською пропагандою.

Про це повідомляють на сайті Держприкордонслужби.

"Під час перевірки автомобіля, яким повертався з-за кордону громадянин України, прикордонники звернули увагу на нервову поведінку водія. З цієї причини прикордонники ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу. Спільна прикордонно-митна оглядова група виявила у багажнику прапори із символікою СРСР, з гербом РФ, картини із символікою РФ, картини із зображенням президента РФ, картини із зображеннями військової техніки країни-агресора, наліпки, нагороди, а також значну суму коштів в іноземній валюті", - йдеться в повідомленні.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Про подію поінформували взаємодіючі структури. За участю представників Служби безпеки з’ясовуються всі обставини для прийняття правового рішення.

Нагадаємо, раніше, 20 липня, на кордоні з Румунією в пункті пропуску "Порубне" прикордонники та митники виявили чоловіка, який незаконно намагався винести з України майже $23 тисячі.