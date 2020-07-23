Набула чинності постанова Ради про місцеві вибори 25 жовтня

У ній перераховано умови, за яких вибори зможуть пройти в Криму і ОРДЛО.

Сьогодні, 23 липня, набула чинності постанова Верховної Ради про проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Учора документ був оприлюднений у газеті "Урядовий кур'єр".

У зазначену дату пройдуть чергові вибори депутатів місцевих рад і селищних, сільських, міських голів, окрім окупованої території Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.

Згідно з документом, вибори на тимчасово окупованих територіях України будуть призначені згідно зі встановленими окремими законами порядками та термінами за умови припинення тимчасової окупації та агресії Росії проти України.

Серед умов, зокрема, виведення всіх незаконних збройних формувань, що контролюються РФ, їхньої військової техніки з території України; встановлення повного контролю України над її державним кордоном; роззброєння всіх незаконних формувань і найманців; встановлення конституційного ладу на тимчасово окупованих територіях; повна безпека громадян України після завершення процедур із роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів ООН.

Раніше під час круглого столу "Новий адміністративно-територіальний устрій України" в Інституті Горшеніна нардепка, голова підкомітету з питань виборів Аліна Загоруйко повідомила, що є імовірність, що вибори не зможуть відбутися в деяких прифронтових населених пунктах.

Це можливо, якщо військово-цивільні адміністрації подадуть до ЦВК своє бачення, що на тій території неможливо проводити вибори.

Нагадаємо, що 16 липня Верховна Рада України ухвалила правки у виборче законодавство. Зокрема, Рада встановила межу для самовисування у 10 тис. населення (партизація). У містах з більшим населенням буде пропорційна система з відкритими списками, можна буде висуватися тільки від партії чи її осередку.

Парламент вирішив не змінювати так званий кандидатський мінімум для просування кандидата в територіальному виборчому списку і лишив його на рівні 25%. Пропонували 5% і 50%.

Кандидати в депутати, які отримали кількість голосів виборців на рівні чи вище за 25%, будуть розміщені на початку територіального виборчого списку відповідної організації партії в порядку зниження кількості голосів виборців.

Також парламент змінив форму виборчого бюлетеня. Він має стати більш зрозумілим для виборця. Упроваджено так званий трафаретний принцип бюлетеня, де партія обирається разом з кандидатом.

На засіданні 17 липня Верховна Рада ухвалила постанову про утворення та ліквідацію районів. Вона передбачає ліквідацію 490 районів і створення 136 нових, "укрупнених".