Земельная комиссия Киевсовета вновь разрешила застройку возле Чкаловского сквера

Построить многоэтажку там пытаются с 2017 года.

Земельная комиссия Киевского городского совета проголосовала за возобновление договора аренды земельного участка возле Чкаловского сквера в центре столицы. Там планируют возвести жилую многоэатжку, сообщила на своей странице в Facebook активистка Галина Плачинда.

За соответствующее решение проголосовали 14 членов Киевсовета, а против - только два. Это Владислав Турец от фракции "Солидарность" и Иван Картавый от ВО "Свобода".

Сквер им. Чкалова размещен на углу ул. Гончара и Богдана Хмельницкого. Как пишет "Хмарочос", впритык к нему есть два участка площадью 0,3 га и 0,05 га, которые принадлежат Институту геологии НАН Украины.

В 2017 году на них начали строительные работы. По данным журналистов "Наші гроші", инвестором является компания "Дилайвест". Местные жители опасаются, что в результате застройки сквер окажется фактической придомовой территорией.

Ранее комиссия поддержала проект о разрыве договора с застройщиком, инициированный депутатом Киевсовета Ольгой Балицкой. По ее словам, у горсовета было достаточно оснований для разрыва договора из-за незаконного объединения трех участков, строительства на основном участке не разрешается целевым назначением участка, часть сквера фактически является самозахваченной.

Напомним, что при строительстве Институтом геологических наук НАН Украины на соседствующем со сквером участке многоэтажного жилого дома часть земель Чкаловского сквера была самовольно захвачена и огорожена забором. Забор снесли местные жители. А земельная комиссия Киевсовета потребовала остановить строительство. Проведя проверку по запросу Балицкой госгеокадастр выявил возможное нецелевое использование земель сквера и их самозахват.

"Кроме того, фактическая площадь огороженной земельного участка превышает совокупную площадь земельных участков (на которые выдано разрешение на строительство - Ред.) ориентировочно на 0,08 га, в чем усматривается самовольное занятие земельного участка", - говорится в выводе Госгеокадастра.

В связи с этим представителей застройщика жилищного комплекса "Молодежный", который возводился рядом со сквером, и руководство Интситута геологических наук, вызвали "для принятия решения согласно закону".

В июле 2017 Главное управление Госгеокадастра в Киевской области признало незаконным захват части земель Чкаловского сквера в Киеве, на которых ведется строительство многоэтажного дома.